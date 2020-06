Pixel 5 in ritardo, Google pensa a svelarlo con Pixel 4a

Google Pixel 5 e Pixel 5 XL non riusciranno ad essere presentati in tempo, seguendo il calendario solito di ottobre. E’ questa la notizia che si fa sempre più spazio, con diversi report che insistono sul ritardo della produzione dei nuovi dispositivi top di gamma dotati di Android 11.

Non solo Pixel 5, anche Pixel 4a è in ritardo e Google sta pensando per la prima volta di accorpare le due presentazioni in una unica, forte anche del fatto che il nuovo device di fascia media non avrà una versione XL come l’anno scorso.

In breve, Pixel 4a doveva essere presentato a luglio 2020 ma le ovvie problematiche produttivo-logistiche derivate dalla pandemia Mondiale non hanno lasciato scampo a Google che sta decidendo di spostare la commercializzazione del dispositivo a fine anno.

Le parole su Twitter di Jon Prosser – Insider molto informato sia sul mondo Android che su quello Apple – sono state chiare e, dopo aver abbondantemente anticipato che il successore di Pixel 3a avrebbe subito ritardi, ora affronta l’argomento Pixel 5 affermando che anche il prossimo top di gamma ha bisogno di altro tempo per arrivare in forze e con abbondanti unità al day one.

Avremo presto una conferma ufficiale di Google circa i ritardi? La società di Mountain View non si è ancora espressa con una posizione sui Social ma le voci di corridoio portano ad una soluzione necessaria, ovvero spostare la commercializzazione più avanti e pensare a condire una presentazione fiume con anche il supporto di Pixel 4a.

D’altro canto anche la nuova release di Android 11 ha subito un rinvio a data da destinarsi, ma in fase di annuncio del nuovo OS avremo anche informazioni relativi ai prossimi Pixel.