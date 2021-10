Pixel 6 e 6 Pro si mostrano nuovamente dal vivo, Google fa sul serio

Oggi è il gran giorno: Google annuncerà i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro durante un evento di lancio che si terrà in streaming online nel corso di questa sera.

Le indiscrezioni riguardo ai due nuovi terminali Made by Google non accennano però a fermarsi e questa volta a circolare per il web sono state le prime foto hands-on degli smartphone in carne ed ossa.

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono i due nuovi smartphone top di gamma che l’azienda di Mountain View svelerà in ogni dettaglio durante l’evento di questa sera. Il brand colosso delle ricerche ci ha presentato per la prima volta i due terminali con un annuncio a sorpresa già alcune settimane fa, giorno in cui ha confermato l’esistenza del primo chip per smartphone proprietario chiamato Google Tensor.

Non è quindi la prima volta che la gamma Pixel 6 viene mostrata al pubblico, ogni dettaglio estetico dei googlefonini è ormai conosciuto. Grazie al profilo Twitter Snoopy e al famoso sito dedicato alle indiscrezioni Slashleaks possiamo però finalmente ammirare gli smartphone nelle loro prime foto dal vivo e non solo in quelle appositamente studiate per essere utilizzate in una campagna pubblicitaria.

Pixel 6 Pro Hands On pic.twitter.com/fgeQacanqd — Snoopy (@_snoopytech_) October 18, 2021

Nelle immagini si vede un Pixel 6 Pro nella colorazione che Google chiama Sorta Sunny, con in bella mostra una cornice dorata lucida, la sporgenza posteriore che contiene i nuovi sensori fotografici ed un display leggermente curvo ai lati che dona al dispositivo un design moderno ed elegante. Google Pixel 6 si mostra invece in tinta Stormy Black, confermando la presenza di cornici opache e display piatto.

Gli smartphone saranno disponibili al pre-ordine da stasera e verranno spediti a partire dal 1 novembre nei Paesi in cui saranno venduti, sempre che le indiscrezioni circolate in rete siano accurate. Il prezzo di partenza per Pixel 6 dovrebbe essere di 649 euro mentre Pixel 6 Pro dovrebbe essere proposto a 899 euro.