Google ha mostrato ufficialmente il Pixel 7a, cioè lo smartphone di fascia media che andrà a sostituire l’apprezzato Pixel 6a e che, crediamo, sarà presentato alla conferenza Google I/O la prossima settimana.

Google ha anche confermato la data di lancio, tramite un tweet della divisione indiana. A ben guardare, nella pubblicazione non ci parla esplicitamente del Pixel 7a, ma è ben difficile che si tratti di qualcos’altro. L’appuntamento è quindi confermato per il prossimo 11 maggio.

Una data da segnare se state pensando di prendere uno smartphone nuovo e vi interessa la fascia media.

How to show excitement without shouting? Asking for a friend Coming to @Flipkart on 11th May. pic.twitter.com/il6GUx3MmR — Google India (@GoogleIndia) May 2, 2023

Le immagini di Google lasciano intendere una piccola modifica estetica nel modulo fotografico: sembra che non ci sia più una grande striscia nera, che in qualche modo fa “sparire” le ottiche fotografiche. Al suo posto, un inserto grigio (potrebbe essere plastica o alluminio), con un blocco a forma di pillola dove sono inserite le fotocamere. Immagini del tutto coerenti con i leak che abbiamo visto in precedenza.

Ovviamente Google Pixel 7a porterà anche altre novità oltre al semplice design, anche se per ora non c’è nulla di ufficiale. Le indiscrezioni (abbastanza affidabili) parlando del processore Tensor G2 – cosa abbastanza prevedibile visto che è già presente sul Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Potrebbero esserci anche la ricarica wireless, lo schermo a 90 Hz.

Sicuramente il Google Pixel 7a avrà di fronte una concorrenza difficile, e in cima alla lista degli avversari ci sarà proprio il Pixel 6a, che ancora oggi si trova su Amazon a circa 350 euro. Un’anomalia che, probabilmente, mette in difficoltà anche altri eccellenti prodotti di fascia media come Xiaomi 13 Lite o Samsung Galaxy S24. Vedremo se e come il nuovo Google Pixel riuscirà a competere.