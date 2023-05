Se siete tra coloro che stavano aspettando con ansia il nuovo Google Pixel 7a per cercare di accaparrarvi la miglior tecnologia Google Pixel ad un prezzo vantaggioso (facendo qualche piccolo sacrificio a livello di caratteristiche tecniche rispetto ai modelli più costosi della gamma), sappiate che ci sono ottime notizie per voi. Google ha appena rilasciato prezzi e le specifiche tecniche del suo nuovo smartphone. Scopriamoli insieme!

Partiamo subito dalle dimensioni del telefono che si attestano sui 152 x 72,9 x 9mm, con un peso complessivo di 193,5g. Il dispositivo esteticamente richiama il design degli altri modelli e ha un rivestimento in gomma nella parte posteriore.

Il Nuovo Pixel 7a ha un display OLED FHD+ con risoluzione 1080 x 2400 e 429ppi con un refresh rate dinamico fino a 90 Hz. Il tutto sarà protetto da un rivestimento Corning Gorilla Glass 3 per garantire un’ottima resistenza agli urti e alle cadute.

A bordo Pixel 7a monta l’ultimo processore Google Tensor G2 con coprocessore di sicurezza Titan M2, che troviamo già sugli altri dispositivi della gamma Pixel 7. Il dispositivo è dotato poi di 8GB di RAM LPDDR5 e 128GB di ROM UFS 3.1.

Passando all’aspetto energetico, la batteria da 4.300mAh con ricarica veloce e supporto alla ricarica wireless, garantisce oltre 24 ore di autonomia, arrivando a 72 ore con l’opzione di risparmio energetico estremo attiva.

Due delle nuove colorazioni disponibili

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Google ha equipaggiato il suo nuovo smartphone con una fotocamera grandangolare Quad PD Quad Bayer da 64MP con una focale di f/1.89 e un campo visivo di 80°. Ad accompagnare il sensore principale, troviamo una fotocamera ultrawide da 13MP con una focale di f/2-2 e un campo visivo di 120°. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, in linea con molti altri smartphone troviamo un sensore da 13MP con una focale da f/2.2 con un campo visivo ultrawide da 95°. Nel complesso il comparto hardware fotografico è accompagnato dalla migliore tecnologia software di Google in grado di restituire ottime foto, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i video, sarà possibile registrare con una risoluzione massima di 4K a 60 fps.

Il dispositivo è predisposto per ospitare 2 SIM (una nano SIM e una eSIM) ed è dotato di NFC, Bluetooth 5.3 e supporto alle reti WiFi 6. Ovviamente non poteva mancare anche il supporto alle reti 5G di ultima generazione.

Google Pixel 7a Dimensioni 152 x 72,9 x 9 mm (altezza x larghezza x profondità)

193,5 g Display Display a schermo intero da 6,1 pollici (155 mm),1 fino a 90 Hz

Proporzioni 20:9

OLED FHD+ (1080 x 2400) a 429 PPI

Display fluido (fino a 90 Hz)2

Rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass 3

Display sempre attivo con funzionalità Riepilogo e Now Playing

Modalità alta luminosità

Rapporto di contrasto: >1.000.000:1

Supporto HDR

Profondità completa a 24 bit o 16 milioni di colori CPU Google Tensor G2

Coprocessore di sicurezza Titan M2 Memoria 8 GB di RAM LPDDR5

128 GB di spazio di archiviazione UFS 3.17 Batteria Oltre 24 ore di autonomia

Fino a 72 ore di autonomia con il risparmio energetico estremo

4.300 mAh (minimo)

4.385 mAh (standard)

Ricarica veloce

Certificazione Qi

Ricarica wireless Fotocamera Fotocamera posteriore: Fotocamera grandangolare Quad PD Quad Bayer da 64 MP

Larghezza pixel: 0,8 μm

Apertura: ƒ/1,89

Campo visivo: 80°10

Dimensione del sensore fotografico: 1/1,73”

Zoom ad alta definizione fino a 8×11

Larghezza pixel: 1,12 μm

Apertura: ƒ/2,2

Campo visivo: 120°11

Correzione obiettivo

Messa a fuoco automatica con tecnologia Dual Pixel a rilevamento di fase

Stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine

Avvio fotocamera rapido Fotocamera Frontale: 13 MP

Larghezza pixel: 1,12 μm

Apertura: ƒ/2,2

Messa a fuoco fissa

Campo visivo ultrawide 95° Video Fotocamera posteriore:

Registrazione video in 4K a 30 f/s, 60 f/s

Registrazione video a 1080p a 30 f/s, 60 f/s

Fotocamera anteriore:

Registrazione video in 4K a 30 f/s

Registrazione video a 1080p a 30 f/s Sistema Android 13

Disponibilità e prezzi

Google Pixel 7a è disponibile nei colori grigio antracite, celeste, bianco ghiaccio e corallo (in esclusiva sul Google Store), al prezzo di 509,00 euro, con una garanzia di 2 anni e un supporto garantito sugli aggiornamenti di 5 anni da parte di Google.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo dispositivo? Ha soddisfatto le vostre aspettative? Lo acquisterete? Fatecelo sapere sotto nei commenti!