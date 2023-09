I telefoni Android sono stati a lungo noti per il loro supporto software limitato. Tuttavia, alcuni anni fa, Samsung ha cambiato le carte in tavola annunciando la presenza di quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per i suoi dispositivi di fascia media e alta. Questo impegno è stato seguito da altri player Android, come Google, OnePlus, OPPO e Xiaomi.

Ora, a distanza di anni, sembra che Google stia per alzare nuovamente l’asticella con un supporto software ancora più esteso. Secondo quanto riportato da 91Mobiles, Google sta pianificando di offrire fino a sette anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e di sicurezza, iniziando dalla serie Pixel 8, che sarà lanciata il prossimo mese con Android 14 preinstallato. Questo significa che i dispositivi Pixel 8 e Pixel 8 Pro potrebbero ricevere aggiornamenti software fino ad Android 21.

Tuttavia, è importante notare che potrebbe esserci una confusione tra gli aggiornamenti del sistema operativo Android e gli aggiornamenti di sicurezza in questo rapporto. È più probabile che Google mantenga aggiornate le patch di sicurezza per sette anni anziché l’intero sistema operativo. Ma anche in questo caso, questa è un’offerta molto generosa da parte di Google.

Se queste informazioni si rivelassero corrette, Samsung potrebbe trovarsi sotto pressione per migliorare ulteriormente il suo supporto software al fine di competere con Google. Il supporto a lungo termine è diventato un importante fattore decisionale per i consumatori nell’acquisto di telefoni Android, e Samsung non può permettersi di rimanere indietro in questo settore senza compromettere la sua reputazione.