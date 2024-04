Pixel 9 avrà una funzione finora esclusiva di iPhone

Kamila Wojciechowska, una fonte autorevole per le informazioni sui futuri Pixel, ha svelato dettagli interessanti sulla prossima serie Pixel 9 di Google. I riflettori sono puntati sull'ambizioso salto dell'azieenda nella connettività satellitare, destinato a rivoluzionare la comunicazione mobile come la conosciamo.

Gli appassionati di Android attendono con impazienza Android 15 e il rapporto di Wojciechowska offre uno sguardo allettante sulle sue caratteristiche rivoluzionarie. Tra queste spicca l'integrazione della connettività satellitare, che promette agli utenti una nuova dimensione della comunicazione. Immaginate di poter mandare messaggi ad amici e parenti da luoghi remoti o in caso di emergenza, trascendendo i vincoli delle reti tradizionali.

Al centro di questa innovazione c'è il modem Exynos 5400, che si dice superi di gran lunga le prestazioni del suo predecessore. Wojciechowska afferma che questo nuovo modem, abbinato al chipset Tensor G4, debutterà in esclusiva sulla serie Pixel 9. Questa sinergia tecnologica promette non solo un'ottima qualità del suono, ma anche un'ottima qualità della vita. Secondo quanto trapelato, il nuovo modem dovrebbe avere anche una migliore stabilità, grazie a uno stack software aggiornato, e una maggiore efficienza.

Le rivelazioni di Wojciechowska si estendono oltre gli smartphone tradizionali, accennando a un potenziale Pixel Fold 2 dotato dello stesso hardware. Infine, i rumor riguardo un Pixel Tablet 5G, nome in codice "clementine", alimentano ulteriormente l'attesa per l'ecosistema in espansione del marchio americano.

Ciò che distingue la serie Pixel 9 è il supporto per le reti non terrestri (NTN) 5G, un'impresa resa possibile grazie all'integrazione degli standard 3GPP Release 17. In questo modo Google si pone come pioniere nello sfruttamento della connettività satellitare per i dispositivi consumer, con T-Mobile che dovrebbe guidare l'iniziativa. In Cina, diversi flagship degli ultimi due anni hanno implementato la connettività satellitare. Tuttavia, in Occidente, questa è rimasta praticamente esclusiva di iPhone, salvo qualche caso eccezionale.

Approfondendo le scoperte di Wojciechowska, emerge uno scorcio intrigante sull'applicazione Satellite Gateway di Google. Progettata per facilitare la comunicazione in caso di emergenza, l'app promette agli utenti un'interfaccia intuitiva per contattare i servizi di emergenza, completa di domande preimpostate e suggerimenti.