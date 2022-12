Ci risiamo, un nuovo dispositivo Google finito tra le mani di leaker e affaristi ancora prima della sua presentazione ufficiale. Il Pixel tablet, mostrato in alcuni render dall’azienda americana durante l’ultimo Google I/O e durante l’evento di lancio della gamma Pixel 7 e Pixel Watch, è disponibile all’acquisto ancora prima del suo arrivo sul mercato ufficiale previsto per il 2023…

fonte: Google

Non è la prima volta che tutto questo accade. Vi ricordate dei numerosi smartphone Pixel venduti prima degli annunci ufficiali nel corso degli ultimi anni? È proprio grazie a tali leak che anche noi abbiamo potuto dare un’occhiata più da vicino al futuro hardware prima del tempo seguendo le informazioni circolate in rete.

Ed è proprio grazie a qualche furbetto che spera di guadagnare qualche soldo alle spalle di Google che oggi possiamo dare uno sguardo alle primissime immagini dal vivo di Pixel Tablet, prodotto atteso per la seconda metà del 2023.

L’annuncio è stato scovato dall’utente Twitter conosciuto come ShrimpApplePro, il quale ha poi condiviso sul social di Elon Musk la propria scoperta.

Come potete vedere dalle immagini incorporate nel post, l’ibrido tablet – smart display di Google è finito in vendita su Facebook Marketplace. L’annuncio, corredato di immagini abbastanza dettagliate del futuro dispositivo dal grande display pensato per la famiglia, include non solo la parte “tablet” ma anche la dock di ricarica magnetica e l’alimentatore della stessa.

L’interfaccia del tablet è ovviamente molto vicina a quella presente sui più recenti smartphone del marchio e, cosa che tranquillizzerà più di qualcuno, sembra che a bordo giri il sistema operativo Android invece che Fuchsia, sistema operativo che muove gli smart display del marchio quali Google Home e Home Max.

Anche il prezzo di vendita è alquanto interessante: soli 400 dollari per il pacchetto completo. Che sia indice del fatto che Google vuole puntare su un hardware di fascia media per contenere i costi e vendere più unità? Certo, si tratta di pure speculazioni e, in fondo, questo potrebbe essere solamente il prezzo scelto dal venditore per sbarazzarsi velocemente di quello che è palesemente un prototipo, molto probabilmente rubato e sicuramente non destinato alla vendita…