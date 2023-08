Il secondo smartwatch di Google, come oramai ben sappiamo, è dietro l’angolo ma questa mattina il Pixel Watch 2 ha fatto capolino, a sorpresa, nella Google Play Console, confermando l’uso del processore Snapdragon W5 e di Wear OS 4.

“Eos”, il nome in codice per il Pixel Watch 2, è comparso oggi nella lista dei dispositivi compatibili con la Google Play Console. Per chi non la conoscesse, si tratta della piattaforma che gli sviluppatori possono utilizzare per distribuire le loro app e verificarne la compatibilità con i vari device. Le schede dei dispositivi presenti sulla Play Console, normalmente includono le specifiche tecniche e, molto spesso, un’immagine del dispositivo.

Nella scheda del Pixel Watch 2, o Eos se preferite, vengono indicate molte delle specifiche tecniche di cui si è chiacchierato nelle scorse settimane, come, per esempio, il fatto che Google sta passando dal datato Exynos 9110 del primo Pixel Watch, a un chip della serie Snapdragon W5. Il nuovo chip è indicato come Qualcomm SW5100, il quale sembra essere lo Snapdragon W5 standard e non il W5+ presente nel TicWatch Pro 5. Tuttavia, ciò non dovrebbe avere importanza, poiché l’unica differenza tra i due è l’uso di un co-processore.

La scheda conferma, inoltre, che il Pixel Watch 2 manterrà gli stessi 2 GB di RAM del modello originale. Android 13, invece, sarà la versione software pre-installata sullo smartwatch di Mountain View, il che significa che l’orologio verrà lanciato con Wear OS 4. Dalla scheda tecnica, infine, si può scoprire che il Pixel Watch 2 supporterà la nuova funzione di “backup” presente in Wear OS 4.

Per quanto riguarda lo schermo di Pixel Watch 2, permane la risoluzione 384×384 con densità di 320 ppi, mentre si vocifera che Google sia passata da un display BOE, a un pannello prodotto da Samsung. Per quanto riguarda l’immagine presente nella scheda, purtroppo google ha utilizzato la stessa che si può già trovare nella scheda prodotto dedicata al primo Pixel Watch.

Insomma, pur essendo diventato il segreto di Pulcinella, non vi neghiamo che siamo curiosi di scoprire se il nuovo Pixel Watch 2, manterrà fede a tutte le indiscrezioni trapelate in queste settimane; se davvero avrà una cassa in alluminio, se google avrà realmente deciso di presentare una nuova collezione di cinturini e, soprattutto, se, assieme al Pixel 8, introdurrà quelle funzioni dedicate alla “Continuity” trapelate recentemente.