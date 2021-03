Poco F3 e X3 Pro, un chip Qualcomm inedito e prezzi da sogno

Durante l’evento online che si è appena concluso, Poco ha annunciato l’arrivo di due nuovi smartphone che sicuramente riusciranno a conquistare l’attenzione di moltissimi di voi. Poco F3 è lo smartphone più potente mai realizzato dal brand mentre Poco X3 Pro è un’evoluzione di uno dei suoi dispositivi più apprezzati. Con un prezzo aggressivo e delle promozioni di lancio imperdibili, vi faranno cadere in tentazione?

Poco F3 e Poco X3 Pro, sono questi i due nuovi dispositivi annunciati dal brand molto apprezzato dagli utenti e nato da una costola di Xiaomi. I due nuovi smartphone non stupiscono per l’originalità del proprio design ma, nonostante ciò, in base a quello che conosciamo dei prodotti da cui prendono ispirazione dovrebbero avere un livello di qualità da veri top di gamma.

Poxo X3 Pro è un’evoluzione di uno degli smartphone dello scorso anno che ci sono piaciuti di più. Oltre a mantenere l’ottimo display LCD IPS a 120Hz che ricopre praticamente tutta la parte frontale ed un modulo fotografico dalla disposizione originale, X3 Pro è stato aggiornato con ancora più potenza per accontentare il mercato dei gamer che vogliono prestazioni di alto livello a prezzo contenuto.

A bordo dello smartphone troviamo infatti un inedito chip Qualcomm di cui ancora non avevamo mai sentito parlare, lo Snapdragon 860. Il chip octacore è accompagnato dalla GPU Adreno 640 e 6GB/128GB oppure 8GB/256GB di memoria.

Per i più esigenti il brand ha annunciato Poco F3, l’ultimo arrivato nella gamma di prodotti di punta che hanno reso famoso il marchio Poco. Con un display AMOLED a 120Hz, un SoC Qualcomm Snapdragon 870 5G e un sistema di speaker stereo ad alta qualità fa della multimedialità il suo punto di forza.

Tanta batteria, un alimentatore da 33W incluso nella confezione e un comparto fotografico con sensore principale da 48MP completano la dotazione di questi due nuovi smartphone dal rapporto qualità/prezzo altissimo.

“Poco vanta un totale di 13 milioni di smartphone distribuiti a livello globale dal lancio del primo Poco F1 avvenuto nel 2018 al 28 febbraio 2021. Nello specifico le spedizioni di Poco X3 NFC hanno superato i 4 milioni di unità in 7 mesi” ha dichiarato Kevin Qiu, Head of Poco Global. “Questa volta, intendiamo perseguire il successo del brand portando agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno, e anche di più”.

“Siamo entusiasti di sostenere Poco nel lancio di questi due sorprendenti prodotti, Poco F3 e Poco X3 Pro, rispettivamente dotati di Snapdragon 870 e Snapdragon 860. Queste piattaforme sono progettate per offrire potenti esperienze di connettività, elevate performance di gaming e una fotocamera dalle prestazioni straordinarie, tutto per supportare esperienze mobile premium per gli utenti di tutto il mondo” ha spiegato Kedar Kondap, Vice President of Product Management, Qualcomm Technologies, Inc.

Specifiche tecniche

Poco X3 Pro Poco F3 Dimensioni 165,3×76,8×9,4mm

215g 163,7×76,4×7,8mm

196g Display 6,67″ IPS LCD

FHD+ (1080×2400 pixel)

120Hz (240Hz touch sampling)

450 nit 6,67″ AMOLED E4

FHD+(1080×2400 pixel)

120Hz (360Hz touch sampling)

1300 nit (picco) Processore Qualcomm Snapdragon 860 Qualcomm Snapdragon 870 5G RAM 6GB/8GB LPDDR4X 6GB/8GB LPDDR5 Memoria interna 128GB/256GB UFS 3.1 128GB/256GB UFS3.1 Fotocamere posteriori 48MP f/1.79 (principale)

8MP f/2.2 (ultragrandangolare)

2MP f/2.4 (profondità)

2MP f/2.4 (macro) 48MP f/1.79 (principale)

8MP f/2.2 (ultragrandangolare)

5MP f/2.4 (macro) Fotocamere anteriori 20MP f/2.2 20MP f/2.45 Batteria e ricarica Ricarica a 33W 4520mAh

Ricarica a 33W Altro Android 11, MIUI 12, Poco Launcher 2.0

Speaker stereo

NFC

4G Android 11, MIUI 12, Poco Launcher 2.0

Speaker stereo Dolby Atmos

NFC

5G

Disponibilità e prezzo

Entrambi i dispositivi saranno inizialmente acquistabili solamente sul nuovo portale del brand po.co. Poco X3 Pro sarà disponibile a partire dal 26 marzo ore 13:00 nelle colorazioni Phantom Black e Frost Blue (Metal Bronze arriverà in seguito) nelle seguenti configurazioni:

6GB / 128GB – 249,90 euro

8GB / 256GB – 299,90 euro

Fino al 29 marzo Poco proporrà queste due varianti ad un prezzo early bird di 199,90 euro e 249,90 euro rispettivamente.

Poco F3 arriverà in seguito, a partire dal 30 marzo, e potrete scegliere tra le colorazioni Arctic White, Night Black e la particolarissima Deep Ocean Blue oltre che tra i seguenti tagli di memoria:

6GB / 128GB – 349,90 euro

8GB / 256GB – 399,90 euro

Fino al 2 aprile la versione 8GB/256GB sarà disponibile al prezzo ridotto di 349,90 euro. Fino al 5 aprile invece, la versione 6GB/128GB sarà disponibile a soli 299,90 euro.

Sia Poco X3 Pro che Poco F3 saranno presto disponibili anche su Amazon presso Mi Store Italia.