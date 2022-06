Approdano anche sul mercato italiano i due smartphone presentati da Poco nel corso dell’ultimo evento online: il Poco F4 e il Poco X4 GT.

Il Poco F4 è un flagship che fa delle prestazioni il suo punto forte, mentre il Poco X4 GT è un mid-range dotato di ricarica rapida a ben 67W e del nuovo processore Dimensity 8100. Vediamo insieme nel dettaglio le caratteristiche di questi device.

Poco F4, completo e versatile

Con il Poco F4 il brand porta in Italia un flagship che bilancia ottime prestazioni con un’efficace gestione delle risorse energetiche. La versione “base” del gaming phone Poco F4 GT, già arrivato sul mercato poco più di un mese fa e che abbiamo recensito per voi, monta al proprio interno l’ormai longevo ma ancora efficiente chip 5G Qualcomm Snapdragon 870.

Questo SoC potente e affidabile, realizzato con processo di produzione a 7nm garantisce al Poco F4 alte prestazioni non solo nell’utilizzo quotidiano, ma anche nel gaming e nell’intrattenimento.

Insieme allo Snapdragon 870 troviamo una RAM LPDDR5 fino a 12GB e una memoria ROM UFS 3.1 di fascia alta fino a 256GB, oltre a un’ampia camera di vapore con tecnologia LiquidCool 2.0 per una dissipazione ottimale del calore.

Il device è dotato di un’ampia batteria da 4500mAh capace di ricaricarsi completamente in soli 38 minuti: merito della ricarica turbo da 67W e della tecnologia Middle Middle Tab, che fa circolare le correnti elettriche in due direzioni divise per migliorare la velocità e la stabilità di ricarica.

Il nuovo Poco F4 stupisce anche dal punto di vista del design. Si tratta infatti dello smartphone più sottile finora realizzato dal brand, che si contraddistingue per la presenza di un display AMOLED E4 da ben 6,67 pollici con refresh rate da 120Hz e campionamento touch da 360Hz.

L’esperienza immersiva di intrattenimento garantita dal pannello, luminoso anche sotto alla luce solare diretta grazie ai suoi 1300nit di luminosità di picco, continua grazie alla presenza di doppi altoparlanti certificati Dolby Atmos.

Non manca infine, a bordo del Poco F4, un comparto fotografico da record per il brand e non solo: per la prima volta infatti la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) è implementata su un sensore principale da 64MP. I sensori secondari invece sono rispettivamente un obiettivo grandangolare da 8MP e una macro da 2MP.

Poco X4 GT, un equilibrio perfetto

Per il suo nuovo mid-range Poco ha scelto il SoC MediaTek Dimensity 8100, un processore a 5nm capace di offrire performance veloci e fluide mantenendo al contempo un basso consumo energetico.

Il brand non è sceso a compromessi sul fronte delle performance: al pari del Poco F4, anche il Poco X4 GT può infatti fare affidamento su RAM LPDDR5 e ROM UFS 3.1 di livello flagship, oltre che sulla camera di raffreddamento con LiquidCool Technology 2.0.

Anche in questo caso la batteria, che sul Poco X4 GT raggiunge addirittura i 5080mAh, presenta la ricarica ultrarapida da 67W con tecnologia Middle Middle Tab: il device si ricarica completamente in 46 minuti, mentre potrete guadagnare 90 minuti di gioco dopo soli 10 minuti di ricarica!

Sul fronte del display Poco ha scelto di andare controcorrente implementando un pannello LCD True Display con proporzioni 20.5:9 e refresh rate da 144Hz, capace di adattare la temperatura del colore e l’illuminazione in base alle condizioni di luce e supportare la gamma di colori DCI-P3.

Non può mancare un comparto fotografico triplo con sensore principale da 64MP, fotocamera ultragrandangolare da 8MP e macro da 2MP, a cui si accompagnano una selfie cam da 16MP e una serie di ottimizzazioni software pensate per i vlogger.

Specifiche tecniche

Poco F4 Poco X4 GT Display 120Hz 6,67″ AMOLED

20:9, 2400×1800 FHD+

DCI-P3, HDR10

Corning Gorilla Glass 5 144Hz 6,6″ LCD

20,5:9, 2460×1080 FHD+

DCI-P3

Corning Gorilla Glass 5 SoC Qualcomm Snapdragon 870 MediaTek Dimensity 8100 RAM 6 – 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 Archiviazione 128 – 256 GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori 64MP f/1.8 OIS

8MP f/2.2 FOV 119°

2MP f/2.4 macro 64MP f/1.9

8MP f/2.2 FOV 120°

2MP f/2.4 macro Fotocamera anteriore 20MP f/2.45 16MP f/2.45 Audio Dual speaker Dolby Atmos Connettività 5G

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6

NFC 5G

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6

NFC Batteria 4500mAh Ricarica 67W 5080mAh Ricarica 67W Altro Lettore d’impronte digitali laterale Infrarossi

Poco F4 e X4 GT: prezzi e disponibilità

I nuovi Poco F4 e Poco X4 GT arriveranno presto in Italia con prezzi esclusivi Early Bird, che aumentano ulteriormente lo spiccato rapporto qualità-prezzo di questi dispositivi:

POCO F4 sarà disponibile in tre colori, Night Black, Moonlight Silver, Nebula Green, a partire dal 27 giugno 2022. I prezzi Early Bird fino alle 12:59 del 2 luglio sono i seguenti:

6GB+128GB | 349,90 euro ( 399,90 euro ) – po.co

( ) – po.co 8GB+256GB | 399,90 euro ( 449,90 euro ) – po.co – Amazon

Poco X4 GT sarà disponibile in tre colori, Silver, Black, Blue, a partire dal 4 luglio 2022. I prezzi Early Bird fino alle 12:59 del 9 luglio sono i seguenti: