Su AliExpress è disponibile un'offerta imperdibile per il POCO F8 Ultra, lo smartphone equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8 Elite, batteria da 6500mAh e display AMOLED 6,9" 120Hz con tecnologia POCO Hyper RGB. Grazie a uno sconto combinato (100€ di coupon + 45€ di PayPal), lo pagherete soltanto 460€ circa, un risparmio straordinario su un top di gamma con supporto NFC.

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POCO F8 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il POCO F8 Ultra è lo smartphone ideale per chi non vuole scendere a compromessi tra prestazioni e prezzo. È consigliato agli appassionati di gaming mobile e ai tecnofili che cercano il massimo della potenza: il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 garantisce performance di fascia altissima, mentre il display AMOLED da 6,9" con refresh rate a 120Hz e tecnologia Hyper RGB offre immagini fluide e colori straordinari. Chi trascorre molte ore davanti allo schermo troverà in questo dispositivo un'esperienza visiva senza rivali.

Il POCO F8 Ultra soddisfa anche le esigenze di chi ha bisogno di una batteria duratura: con i suoi 6500mAh, accompagna gli utenti per tutta la giornata senza ansie da ricarica. Il supporto NFC lo rende pratico per i pagamenti digitali, mentre la connettività avanzata accontenta chi vuole uno smartphone completo a tutto tondo. Con uno sconto cosi grande e un prezzo finale di soli 460€ circa, rappresenta un'opportunità straordinaria per ottenere un top di gamma a una cifra accessibile.

Il POCO F8 Ultra è uno smartphone top di gamma equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, un display AMOLED da 6,9" a 120Hz con tecnologia POCO Hyper RGB, batteria da 6500mAh e supporto NFC.

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