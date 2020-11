POCO M3 ufficiale, 6000 mAh e prezzo bomba

POCO by Xiaomi diventa semplicemente POCO: oggi l’azienda da notizia di essere diventata indipendente e festeggia con il lancio di POCO M3. Traguardo importante raggiunto in soli tre anni e con il grande aiuto della community Globale, oltre che delle vendite che hanno raggiunto il traguardo delle 6 milioni di unità worldwide.

POCO M3 è uno smartphone che di entry level ha solo la fascia di prezzo alla quale è collocato. Si esalta per la sua incredibile autonomia, per il suo prezzo davvero basso e per la fotocamera dotata di tre sensori disposti in verticale.

Proprio da quest’ultima vogliamo partire, un modulo avente 3 sensori da 48 MP + 2 MP + 2 MP. Il primo un sensore standard dotato di autofocus, il secondo un sensore per scattare foto macro e il terzo un sensore di profondità. Al frontale piccolo notch he integra la fotocamera frontale da 8 MP. Parecchie sono le funzioni che sono state implementate lato software, ad esempio Movie Frame, Time Lapse, Night Mode per aumentare la qualità in condizioni di luce scarsa.

Il SoC è il collaudato Qualcomm Snapdragon 662 realizzato ad 11 nm con modem 4G LTE. Questo rimane fisso per tutte le configurazioni e a ruotare su di esso saranno memoria interna e memoria RAM: una da 128 GB di memoria interna con 4 GB di RAM e una da 64 GB con 4 GB di memoria RAM. Tutte saranno espandibili con Micro SD fino a 512 GB.

Nella parte frontale campeggia il display con un’unità da 6,53 pollici a tecnologia IPS LCD in risoluzione Full HD+ con un rapporto di contrasto pari a 1500:1 e in formato 19,5:9. Al posteriore un originale rivestimento antigraffio per resistere a cadute e graffi, le foto che vedete mostrano la particolare texture.

Parte laterale utilizzata per ospitare i vari tasti volume e il sensore di impronte digitali, quest’ultimo sulla parte destra che funge anche da tasto accensione/spegnimento/blocco. C’è anche il jack delle cuffie da 3,5 mm!

Il punto forte è la batteria. Nelle dimensioni di 162.3 X 77.3 X 9.6 mm l’azienda è riuscita ad inserire una batteria da ben 6000 mAh capace di erogare un’autonomia di oltre 5 giorni in caso di un utilizzo blando e di 3 giorni in caso di utilizzo moderato. Oltre a questo POCO assicura che le sue batteria sono progettate e testate per essere ricaricate per oltre 2 anni e mezzo senza perdere la loro efficacia.

Il sistema operativo è Android 10 con la personalizzazione della MIUI 12 in gentile concessione di Xiaomi. Dispone inoltre di una connettività completa e di una ricarica rapida a 18 W.

Infine argomento prezzi, disponibilità e colorazioni.

POCO M3 64 GB+4 GB al prezzo di 159,9 euro;

POCO M3 128 GB + 4 GB al prezzo di 179,9 euro.

Disponibilità dei modelli a partire dal 27 novembre e, solo per queste 24 ore, sarà in offerta rispettivamente a 129,9 euro e a 149,9 euro fino ad esaurimento scorte. Tutti i modelli saranno disponibili nelle colorazioni Cool Blue, POCO Yellow e Power Black direttamente su mi.com o su Amazon.