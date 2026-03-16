Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sullo Xiaomi POCO M8 Pro 5G nella versione 12+512GB: uno smartphone con display AMOLED CrystalRes 6,83" 1.5K, processore Snapdragon 7s Gen 4, fotocamera da 50MP con OIS e batteria da 6.500 mAh, con certificazione IP68. Lo trovate a soli 329,90€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo originale di 399,90€.

POCO M8 Pro 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi POCO M8 Pro 5G è il dispositivo ideale per chi cerca uno smartphone dalle prestazioni elevate a un prezzo competitivo. È particolarmente consigliato agli utenti che trascorrono molte ore fuori casa, grazie alla batteria da 6.500 mAh capace di garantire un'autonomia eccezionale anche nelle giornate più intense. Gli appassionati di gaming troveranno nel processore Snapdragon 7s Gen 4 e nel sistema di raffreddamento Poco IceLoop alleati preziosi per sessioni di gioco fluide e senza surriscaldamento.

Questo smartphone soddisfa anche le esigenze di chi ama la fotografia mobile, grazie alla fotocamera da 50MP con stabilizzatore ottico OIS e tecnologia Light Fusion 800. Il display AMOLED CrystalRes da 6,83" con luminosità fino a 3.200 nits offre una visibilità eccellente anche alla luce diretta del sole. La certificazione IP68 lo rende robusto e resistente all'acqua, mentre i 12GB di RAM e 512GB di storage lo rendono perfetto per chi non vuole compromessi. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 18%, a soli 329,90€.

Lo Xiaomi POCO M8 Pro 5G è uno smartphone con display AMOLED CrystalRes 6,83" 1.5K da 3.200 nits, processore Snapdragon 7s Gen 4, 12+512GB, fotocamera 50MP con OIS, batteria 6.500 mAh e certificazione IP68.

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