Poco X3 Pro, le prime immagini dello smartphone non impressionano

Poco ha recentemente annunciato che il successore spirituale del tanto acclamato F1 sarebbe arrivato presto ma utilizzando una nomenclatura diversa. Le voci di corridoio che sono recentemente circolate in rete sembrano indicare che il nome scelto dal brand potrebbe essere Poco X3 Pro e le prime immagini dello smartphone sono finalmente apparse online.

A pubblicare le immagini del futuro “top di gamma” di Poco, brand che recentemente ha annunciato un cambio di immagine per sé stesso e per la propria mascotte, ci ha pensato il famoso leaker Ishan Agarwal, il quale ha messo le mani su alcuni render dello smartphone.

Secondo la fonte, ritenuta abbastanza affidabile viste le informazioni da lui rivelate in passato, afferma che Poco X3 Pro sarà disponibile in tre diverse colorazioni: Phantom Black, Metal Bronze e Frost Blue.

La disposizione delle quattro fotocamere è inconfondibile e richiama esattamente lo stesso design di Poco X3, smartphone acclamato dalla critica e dagli utenti per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Il lettore di impronte dovrebbe rimanere posizionato sul lato del dispositivo esattamente come il modello base da cui questo smartphone “prenderà spunto” per il design.

Purtroppo le porte dello smartphone non sono visibili ma, siccome Poco X3 utilizza una porta USB Tipo-C e mantiene in vita l’ormai sempre più raro jack da 3,5mm per le cuffie, non ci aspettiamo sorprese.

Le differenze tra Poco X3 e Poco X3 Pro dovrebbero tutte risiedere sotto la scocca. Poco X3 Pro dovrebbe vantare delle specifiche tecniche di livello più alto rispetto al modello base e, secondo gli ultimi rumor, è atteso un chip Qualcomm Snapdragon 860 in combinazione ad un display a 120Hz.

Poco è estremamente brava a prendere le decisioni giuste quando si tratta di specifiche al fine di rendere i suoi smartphone attraenti ma accessibili. Per queste ragioni, non vediamo l’ora di sapere cosa ha da offrire il Poco X3 Pro. Il lancio è previsto per il 30 marzo e non siamo sicuri se questo dispositivo sarà accompagnato da altre varianti.