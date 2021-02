Grandi novità in casa POCO. Il noto brand di telefonia mobile, nato come spin-off di Xiaomi e che nel corso degli ultimi mesi ha ottenuto un’identità indipendente, potrebbe essere pronta a lanciare un nuovo smartphone: POCO X3 Pro.

L’indiscrezione arriva da una recente certificazione della FCC, che ne ha svelato anche le caratteristiche principali. Il nuovo modello sarà equipaggiato con WiFi dual-band, connessione 4G, Bluetooth e monterà il sistema operativo MIUI 12. Non si hanno informazioni aggiuntive, ma gli scommettitori puntano su un lancio con un prezzo competitivo.

La certificazione FCC che suggerisce l'arrivo di POCO X3 Pro. Credits: FCC

L’arrivo di un ulteriore smarpthone della gamma X3 era stato anticipato anche da Anuji Sharma, Country Director di POCO India, in occasione di una recente sessione su AMA, dove aveva confermato che POCO F2 non avrebbe avuto lo Snapdragon 732G e che ci sarebbe stato un modello che avrebbe fatto da ponte tra POCO X e POCO F.

Con molta probabilità l’annuncio ufficiale verrà effettuato nei prossimi giorni. POCO aveva lanciato lo smartphone X2 (primo modello del suo brand indipendente) a febbraio dello scorso anno, mentre a settembre si sono aggiunti alla gamma di prodotti l’x3 NFC e l’X3.

L’X3 NFC, in particolar modo, è considerato uno dei migliori modelli realizzati dalla compagnia per via di un display convincente e di una batteria longeva.

Il trend positivo di POCO, insomma, sembrerebbe continuare alla grande. Vi ricordiamo infatti che a novembre dello scorso anno ha fatto registrare un grande traguardo, diventando la terza Compagnia mobile più redditizia in India, subito dopo Samsung e Xiaomi (da cui si è staccata agli inizi del 2020).

Larga parte del successo è senza dubbio dovuta al fatto che solo i prodotti targati POCO vengono venduti online, in via quindi praticamente esclusiva.