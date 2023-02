Con un evento di lancio tenutosi in streaming online, Poco ha reso nota l’uscita sul nostro mercato di POCO X5 5G e della sua variante “Pro”, accompagnando i nuovi smartphone con un’interessante iniziativa: per la prima settimana di lancio sarà possibile portare a casa entrambi i modelli ad un prezzo ridotto.

Dopo essere stato più volte visto in diversi leak, POCO X5 5G è ora disponibile. Per promuovere il nuovo device, l’azienda nata da una “costola” di Xiaomi ha annunciato che per coloro che acquisteranno subito uno o entrambi i device della linea sarà disponibile l’opzione di acquisto “early bird” che permetterà di usufruire di un interessante sconto.

Se il nuovo arrivato della casa cinese si poneva già in una fascia di prezzo più che interessante, la possibilità di portarlo a casa con una spesa relativamente contenuta potrebbe rendere POCO una valida alternativa a brand più blasonati. POCO X5 viene commercializzato in due diverse versioni: POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G, caratterizzate da alcune, talvolta significative, differenze.

Caratterizzato da bordi piatti e dalla disponibilità della peculiare colorazione gialla tipica di POCO, il modello Pro si distingue dalla variante base per via di un SoC Qualcomm Snapdragon 778G, invece del più conservativo Snapdragon 695. È lo stesso il quantitativo di memoria RAM e interna, con POCO X5 in grado di supportare anche l’utilizzo delle schede di espansione MicroSD, e non cambia nemmeno la batteria da 5000mAh che però nel modello Pro si ricarica a 67W invece che 33W.

A favore di POCO X5 Pro anche il comparto fotografico, dominato da una fotocamera principale da 108MP invece che 48MP. Di poco più risoluta anche la fotocamera frontale da 16MP invece che da 13MP.

Scheda tecnica di POCO X5 5G

Display 6,67” FHD+ AMOLED DotDisplay, 2400*1080 pixel a 120Hz, 700 nit (1200 nit di picco); contrasto 4.500.000:1 SoC Qualcomm Snapdragon 695 GPU Qualcomm Adreno 619 Memoria 6GB/128GB o 8GB/256GB, espandibile fino a 1TB Dimensioni 165,88 x 76,21 x 8 mm Connettività 5G, 4G, 3G, 2G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, IR Blaster OS MIUI 13, Android 12 Peso 189g Batteria 5000mAh, ricarica veloce a 33W Fotocamere posteriori 48MP, f/1.8, PDAF

8MP, f/2.2, (ultrawide)

2MP, f/2.4, (macro) Fotocamera Frontale 13MP, f/2.5 Biometria Lettore di impronte digitali laterale, riconoscimento facciale Colorazioni Verde, Blue, Nero

Scheda tecnica di POCO X5 Pro 5G

Display 6,67” FHD+ Flow AMOLED DotDisplay, 2400*1080 pixel a 120Hz, 500 nit (900 nit picco). Contrasto 5.000.000:1 SoC Snapdragon 778G GPU Qualcomm Adreno 642L Memoria 6GB/128GB o 8GB/256GB; Dynamic RAM Expansion 3.0 Dimensioni 162,91 x 76,03 x 7,9 mm Connettività 5G, 4G, 3G, 2G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC, IR Blaster OS MIUI 14, Android 12 Peso 181g Batteria 5000mAh, ricarica veloce a 67W Fotocamere posteriori 108MP, f/1.9, 1/1,52″, 0,7µm, PDAF

8MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4″, 1,12µm

2MP, f/2.4, (macro) Fotocamera frontale 16MP, f/2.5, 1/3,06″, 1,0µm Audio Doppio Speaker; jack audio Biometria Lettore di impronte digitali laterale, riconoscimento facciale Colorazioni Nero, Blue, Giallo

Prezzo e disponibilità

Potete trovare i nuovi POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G già da oggi presso gli store mi.com e po.co. Ciascun modello è disponibile in tre diverse colorazioni (Verde, Blue o Nero per il modello base; Nero, Blue o Giallo per il Pro) e in “tagli” di memoria: 6GB+128GB e 8GB+256GB.

Vi ricordiamo che la promozione Early Bird sarà disponibile solo per la prima settimana di lancio, dalle ore 14:00 del 6 febbraio fino alle 14:00 del 13 febbraio: