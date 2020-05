POCO ha annunciato che un nuovo smartphone sarà presentato il prossimo 12 maggio. Confermata quindi l’ipotesi secondo cui l’annuncio del prossimo device del brand sarebbe arrivato entro maggio. Pur non conoscendo ancora il nome ufficiale del dispositivo, è probabile che si tratterà di Pocophone F2 Pro.

Inoltre, sul web sono trapelate alcune indiscrezioni riguardo al prezzo, i colori disponibili e le specifiche tecniche. Una fonte attendibile, come annunciato dai colleghi di 91mobiles, sottolinea che il dispositivo sarà un rebrand di Redmi K30 Pro. L’evento di lancio avverrà in Spagna ed è quindi possibile che arrivi presto anche in altri stati europei.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, potremmo quindi trovare il SoC Qualcomm Snapdragon 865, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di memoria interna, un display AMOLED da 6,67 pollici (1.080 × 2.400 pixel), una batteria da 4.700 mAh, una fotocamera frontale da 20 MP e una quad camera posteriore (64 MP, 13 MP, 8 MP e 2 MP). Ovviamente, la scheda tecnica non è ancora stata confermata.

Il prezzo, sempre secondo i rumor, potrebbe coincidere con circa 570 euro. Un costo di lancio più alto rispetto al primo Pocophone F1 (disponibile su Amazon). I colori disponibili dovrebbero essere i seguenti: bianco, viola, grigio e blu. Per scoprire tutte le informazioni ufficiali, dovremo attendere il lancio globale ufficiale fissato per il 12 maggio 2020. Insieme alla variante “Pro” potrebbe anche essere presentato Pocophone F2 (con un prezzo forse più basso).