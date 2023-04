Negli ultimi anni, gli smatwatch sono diventati accessori indispensabili da associate allo smartphone, soprattutto per gli amanti dello sport, dato che consentono di tenere traccia dell’attività fisica svolta e dei progressi. Dunque, se state pensando di acquistarne uno, vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche offerte lanciate da Polar sulla sezione outlet dello store, dove troverete tantissimi articoli scontati fino al 50%!

Polar è uno dei brand migliori in assoluto quando si parla di smartwatch e fitness tracker, quindi avrete la certezza di star acquistando un prodotto dalla qualità eccellente. I modelli in sconto sulla sezione outlet sono veramente tanti, quindi troverete sicuramente quello perfetto per le vostre esigenze e, soprattutto, per il vostro budget.

Se puntate a uno smartwatch top di gamma non possiamo che consigliarvi il Polar Vantage V2, disponibile a 249,95€ anziché 499,50€. Il dispositivo rappresenta il mix perfetto di design, tecnologia innovativa e funzioni per l’allenamento: non solo vi fornirà i dati sulle vostre attività fisiche, ma vi offrirà anche tutti gli strumenti per interpretarli e migliorare le vostre performance. Saprete, per esempio, quando avrete riposato a sufficienza i muscoli, così come quante calorie e grassi avrete bruciato nel corso della giornata.

L’innovativa tecnologia per la ricezione del segnale GPS vi permetterà, invece, di allenarvi con il miglior sistema di localizzazione attualmente esistente, tracciando con precisione ogni metro percorso. Anche la batteria supera decisamente la media degli smartwatch sul mercato, offrendovi fino a 100 ore di autonomia con una sola carica.

Tra i modelli più economici ma capaci di offrire tantissime funzionalità utili vi è invece il Polar Unite, attualmente scontato a soli 97.44€ invece di 149,00€. Dotato di monitoraggio dell’attività e della frequenza cardiaca 24/7, vi offrirà una guida personalizzata, seguendo i vostri progressi nell’allenamento e fornendovi ispirazione e motivazione per dare ogni giorno il meglio di voi stessi. Terrà, inoltre, traccia di altri dati riguardante la vostra salute in generale, come le calorie bruciate, la qualità del sonno e molto altro.

Ovviamente, vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi smartwatch e fitness tracker Polar in sconto sulla sezione outlet, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle offerte il prima possibile, dato che potrebbero esaurire a breve, mentre per saperne di più sulle caratteristiche da tenere in considerazione vi invitiamo poi a leggere la nostra guida all’acquisto dedicata all’argomento.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!