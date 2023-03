Se siete alla ricerca di un ottimo sportwatch da regalarvi, o magari da regalare in occasione dell’ormai imminente Festa del papà, allora occhio a questa offerta Amazon, perché il prodotto qui proposto non è solo di ottima qualità, ma è anche venduto con uno sconto del 49%, che non sono affatto pochi su questo genere di prodotti, spesso dal prezzo di partenza molto elevato.

Di che parliamo? Dello splendido Vantage M, ovvero di uno sportwatch prodotto da Polar, un marchio che, assieme a Garmin, detiene il maggior spazio in questa specifica frangia del mercato e che, data la sua qualità, è originariamente proposto al prezzo di ben 279,90€, oggi scontati a soli 141,90€!

Stiamo parlando di uno sconto di ben 138 euro, ovvero quasi la metà del prezzo originale, che non sono affatto pochi , specie perché parliamo di un prodotto che, anche al netto di qualche anno sulle spalle, si difende ancora benissimo, e che è più che in grado di offrirvi ciò di cui potreste avere bisogno nell’ambito dell’analisi della performance sportiva.

Progettato per durare a lungo, ed in grado di garantire fino a 30 ore di allenamento continuo, Polar Vantage M è stato studiato per garantire una lettura precisissima della frequenza cardiaca, così da offrire un’analisi delle vostre performance (oltre che dell’andamento del battito cardiaco) sempre efficiente, ed a prescindere dalle circostanze, sia dentro che fuori dall’acqua.

Proprio in tal senso, Vantage M è stato uno dei primi (ed è ancora uno dei più efficienti) in grado di garantire un’analisi precisa delle metriche relative alle attività in acqua, potendo, ad esempio, calcolare in modo efficiente lo stile di nuoto, la distanza, il numero di bracciate e persino i tempi di riposo.

Ovviamente non è tutto qui, ed anzi sono ben 130 gli sport totali che questo eccezionale sportwatch è in grado di gestire, tenendo sempre una traccia precisa delle vostre performance, specie grazie all’ottima tecnologia Training Load Pro di Polar, in grado di offrirvi una panoramica precisa dello sforzo a cui il corpo viene sottoposto durante le sessioni di allenamento.

Ciò detto, non ci resta altro che suggerirvi di vistare subito la pagina Amazon dedicata all’acquisto del prodotto, con l’invito ad inserirlo nel carrello prima che esso vada esaurito del tutto o, peggio, che l’offerta termini prematuramente.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!