Volete accettare pagamenti con carta ovunque vi troviate? Il POS portatile SumUp Solo Lite è disponibile su Mediaworld a soli 29€, ma i membri MW Club possono portarlo a casa a soli 20€! Risparmiate 9€ extra sul POS SumUp Solo Lite e trasformate il vostro smartphone o tablet in un terminale di pagamento professionale. Compatto, intuitivo e perfetto per piccole attività, questo dispositivo vi permette di accettare tutte le principali carte di credito e debito in totale sicurezza.

NB: ricordatevi di entrare in MW Club per ottenere uno sconto aggiuntivo di €9 durante il checkout

SumUp Solo Lite, chi dovrebbe acquistarlo?

Il POS SUMUP Solo Lite è la soluzione ideale per piccoli commercianti, artigiani e liberi professionisti che necessitano di un sistema di pagamento elettronico semplice, economico e immediatamente operativo. Con un investimento minimo di soli 20€ grazie allo sconto extra da 9€, questo dispositivo vi permette di accettare pagamenti con carta in qualsiasi momento e luogo, soddisfacendo le esigenze di una clientela sempre più orientata verso i pagamenti digitali. È particolarmente consigliato a chi lavora in mobilità, come ambulanti, installatori o venditori porta a porta, ma anche a chi gestisce piccole attività commerciali e cerca una soluzione plug-and-play senza costi fissi mensili.

Questo POS rappresenta la risposta perfetta per chi desidera professionalizzare la propria attività senza affrontare investimenti onerosi o complesse pratiche burocratiche. Vi consente di offrire ai vostri clienti la comodità di pagare con carte contactless, chip e banda magnetica, migliorando significativamente l'esperienza d'acquisto e aumentando potenzialmente il vostro fatturato. La portabilità e la facilità d'uso lo rendono perfetto anche per chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia, mentre il prezzo accessibile elimina qualsiasi barriera d'ingresso al mondo dei pagamenti elettronici.

POS SUMUP Solo Lite è la soluzione ideale per accettare pagamenti ovunque vi troviate. Questo dispositivo compatto e leggero vi permette di gestire transazioni con carte contactless, chip e banda magnetica in totale sicurezza. Facile da configurare e utilizzare, si collega rapidamente al vostro smartphone.

