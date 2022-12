Alcuni servizi di Poste Italiane oggi 20 dicembre 2022 sono irraggiungibili o funzionano a rilento. Sono moltissime le segnalazioni che stanno arrivando riguardo a nuovi problemi con i servizi dell’azienda di giallo vestita. Anche voi avete notato i malfunzionamenti?

A sottolineare come si tratti di un disservizio diffuso in tutto il Paese ci pensa come sempre il portale di segnalazione degli utenti Downdetector.it, il quale mostra un picco di problemi iniziato oggi dalle ore 9:00 circa.

Sembra che ad avere i problemi più grandi siano gli utenti delle applicazioni mobile come BancoPosta e chi cerca di effettuare il login tramite il sito web, anche se in forma meno grave.

I problemi sembrano essere diffusi in tutto il Paese, da nord a sud e anche nelle isole, tra le aree più colpite, come indicato dalla mappa, troviamo Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo. Ancora non ci sono state dichiarazioni da parte di Poste Italiane riguardo i disservizi che si stanno facendo sempre più frequenti e che impediscono ai loro clienti di gestire i propri risparmi tramite home banking o i loro portafogli di investimento.

Non è ancora chiaro quale sia la causa dei problemi, tuttavia siamo certi che i tecnici siano già al lavoro per risolvere il problema. Non c’è molto da fare per poter aggirare il disservizio se non attendere una risoluzione da parte di Poste.

Anche voi siete stati colpiti da questi problemi? È la prima volta che notate un disservizio simile o è già accaduto in passato? Fatecelo sapere nei commenti, indicando quali sono stati i servizi di cui non potevate usufruire.