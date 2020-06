PosteMobile Casa Web: l’offerta per portare il Wi-Fi ovunque

Proprio durante le scorse ore, è stata annunciata PosteMobile Casa Web, la nuova flessibile soluzione con cui poter ottenere il Wi-Fi a casa, con un prezzo abbastanza basso e alcune interessanti caratteristiche.

PostePay S.p.A. ha annunciato che nella promozione è incluso un modem che si installa automaticamente. Questo significa che sarà possibile collegare il dispositivo alla presa e iniziare subito a navigare online, senza attendere un tecnico. Inoltre, sarà possibile portare il modem in qualunque luogo: per funzionare è necessario avere a disposizione una semplice presa elettrica. Una funzione utile specialmente quando bisogna recarsi spesso fuori casa per lavoro, studio o vacanza.

Per quanto riguarda il capitolo prezzi, PosteMobile Casa Web prevede internet illimitato (con una velocità massima di 300 Mbps) a 20,90 euro al mese, invece di 26,90 euro. Il contributo di attivazione è pari a 29 euro. Incluso nel prezzo anche il modem Wi-Fi.

La promozione è attivabile online – tramite il sito web ufficiale – o facendosi richiamare gratuitamente da un operatore (nella pagina dedicata trovate tutti i dettagli). Per completare la procedura sarà necessario compilare il modulo, verificare la copertura ed effettuare il pagamento. Il modem, necessario per collegarsi a internet, sarà spedito gratuitamente direttamente a casa.