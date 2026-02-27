Su MediaWorld è disponibile il Power Bank UNIQO LCD Delivery, un'ottima soluzione per ricaricare i dispositivi ovunque vi troviate. Con una capacità di 20.000 mAh, supporto alla ricarica rapida da 20W, due porte USB-A da 22,5W e una porta Type-C PD, è perfetto per ogni esigenza. Se fate parte del programma gratuito MW Club della piattaforma, potrete acquistarlo al prezzo finale di soli 14,99€.

NB: ricordatevi di entrare nel programma MW Club per ottenere uno sconto aggiuntivo di €10 durante il checkout

Powerbank da 20000 mAh, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Power Bank UNIQO LCD Delivery da 20000 mAh è la soluzione ideale per chi è sempre in movimento e non può permettersi di rimanere senza energia. È consigliato a viaggiatori, professionisti e studenti che utilizzano intensivamente smartphone, tablet o altri dispositivi durante la giornata. Grazie alle due porte USB-A da 22.5W e alla porta Type-C PD da 20W, permette di ricaricare simultaneamente più dispositivi con tecnologia di ricarica rapida.

Questo power bank soddisfa l'esigenza di avere un'autonomia prolungata e affidabile, grazie alla sua enorme capacità da 20000 mAh che garantisce diverse ricariche complete. Il pratico display LCD consente di monitorare in tempo reale il livello della batteria. A soli 14,99€, rappresenta un acquisto conveniente per chi cerca un compagno di viaggio tecnologico senza compromessi sulla qualità e sulla versatilità di ricarica.

Il Power Bank UNIQO LCD Delivery offre una capacità di 20.000 mAh con ricarica rapida fino a 20W via USB-C PD e 22.5W sulle 2 porte USB-A. Il display LCD integrato mostra lo stato della batteria in tempo reale.

