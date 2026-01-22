Se cercate un power bank affidabile e potente, UNIQO LCD Delivery da 10000 mAh disponibile su Mediaworld è la soluzione ideale per voi. Grazie alle sue tre porte di ricarica (2 USB-A da 22,5W e 1 Type-C PD da 20W), potrete ricaricare più dispositivi contemporaneamente con velocità ottimale. Con il programma MW Club che offre uno sconto extra di 4€, potrete acquistarlo a soli 9,99€, un'occasione imperdibile per avere sempre energia a portata di mano durante i vostri spostamenti!

NB: ricordatevi di entrare in MW Club (è gratis) per ottenere uno sconto aggiuntivo di 4€ durante il checkout

Powerbank UNIQO, chi dovrebbe acquistarlo?

UNIQO LCD Delivery è la soluzione ideale per chi non vuole mai rimanere sconnesso. Con i suoi 10000 mAh di capacità, questo caricabatterie portatile si rivolge perfettamente a studenti, professionisti in movimento e viaggiatori che necessitano di ricaricare più dispositivi durante la giornata. Grazie al display LCD integrato potrete sempre monitorare con precisione la carica residua, evitando brutte sorprese quando ne avete più bisogno. La presenza di due porte USB-A da 22.5W e una porta Type-C PD da 20W vi permette di alimentare contemporaneamente fino a tre dispositivi, dai vostri smartphone ai tablet, rendendolo particolarmente prezioso per chi lavora da remoto o studia in biblioteca.

Questo power bank diventa vantaggioso grazie al programma MW Club di Mediaworld, che porta il prezzo finale a soli 9.99€, un investimento minimo per la tranquillità di avere sempre energia a disposizione. È consigliato soprattutto a chi viaggia frequentemente in treno o aereo, a chi partecipa a lunghe giornate di conferenze o eventi, e a tutti coloro che utilizzano intensivamente i propri dispositivi per lavoro o svago. La ricarica rapida da 20W soddisfa inoltre le esigenze di chi ha poco tempo a disposizione e necessita di recuperare batteria velocemente tra un impegno e l'altro.

UNIQO LCD Delivery da 10000 mAh vi offre la soluzione ideale per ricaricare i vostri dispositivi ovunque vi troviate. Dotato di display LCD per monitorare la carica residua, questo powerbank dispone di 2 porte USB-A da 22.5W e 1 porta Type-C PD da 20W, permettendovi di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente con velocità ottimale.

Vedi offerta su Awin1