OnePlus annuncia il lancio nel nostro Paese del suo nuovo tablet OnePlus Pad e lo fa attraverso l’offerta Early Bird pensata per premiare i primi appassionati che lo acquisteranno con un adattatore SuperVOOC da 80W e la possibilità di scegliere tra tre accessori esclusivi.

Gli acquirenti che aderiranno all’iniziativa potranno scegliere tra la tastiera magnetica OnePlus, il OnePlus Stylo o la custodia OnePlus Folio. L’offerta è disponibile dal 10 al 24 aprile in esclusiva su oneplus.com con una disponibilità limitata.

Toumas Lampen, European Head of Strategy di OnePlus dichiara:

“All’inizio di quest’anno abbiamo lanciato il nostro primo tablet, il OnePlus Pad, che rappresenta un grande passo avanti nel nostro percorso per costruire una vita digitale migliore. I feedback ricevuti finora dalla nostra community sono stati a dir poco incredibili. Per festeggiare, abbiamo creato un’imperdibile offerta Early Bird per il Pad di OnePlus che offre gratuitamente i suoi migliori accessori. Non vediamo l’ora che possiate unirvi a noi e cogliere questa imperdibile occasione!”

Il OnePlus Pad è il primo tablet del brand cinese, nato per combinare un’esperienza estremamente veloce e fluida con a bordo le migliori tecnologie attualmente disponibili sul mercato, seguendo sempre la filosofia “Never Settle” che ormai contraddistingue l’azienda. Sotto la scocca troviamo un SoC Mediatek Dimensity 9000 accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, con un display redfit 7:5 a 144Hz e un comparto audio composto da 4 potenti casse. Non manca il supporto alle tecnologie Dolby Atmos e Dolby Vision.

Il 25 aprile, quando verranno annunciati i prezzi, tutti i clienti che hanno usufruito dell’offerta Early Bird riceveranno una notifica per saldare l’importo residuo entro il 28 aprile e confermare così il pre-ordine.

Per usufruire dell’offerta Early Bird, basterà andare su oneplus.com e iniziare il processo di ordine. Al momento dell’acquisto tutti i clienti riceveranno automaticamente nel carrello un adattatore OnePlus SuperVOOC da 80W e potranno scegliere un accessorio gratuito tra quelli elencati. Dopo la selezione dell’accessorio, al cliente verrà richiesto il pagamento del deposito rimborsabile di 99,00 euro per confermare la prenotazione.

Non ci resta che aspettare quindi il 25 aprile per scoprire il prezzo di lancio di questo nuovo dispositivo ma, se state valutando l’acquisto di un nuovo tablet, non lasciatevi scappare questa offerta vantaggiosa.