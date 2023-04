Google è pronta a entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli con il suo primo modello: il Google Pixel Fold. Si tratta di un dispositivo che dovrebbe essere presentato al Google I/O 2023, il famoso evento dedicato agli sviluppatori e alle novità del mondo Android.

Nuove voci di corridoio suggeriscono quando Pixel Fold arriverà sul mercato e quale sarà il (salato) prezzo.

Fonte: Front Page Tech

Il Google Pixel Fold dovrebbe avere un design simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold4, ovvero con un’ampio schermo interno in grado di piegarsi a libro ed uno esterno da utilizzare per le operazioni più veloci. Lo schermo interno sarebbe basato su una nuova tecnologia OLED chiamata M13, prodotta da Samsung Display e che offrirebbe prestazioni superiori rispetto a quelle degli altri display pieghevoli attuali.

Lo sviluppatore e leaker Kuba Wojciechowski è riuscito a individuare le misure esatte del display interno del Fold, che misura 123 x 148 mm con una risoluzione di 1840 x 2208 pixel. Si tratta di un pannello da 7,58 pollici ad alta frequenza di aggiornamento, anche se non è chiaro se ciò significhi 90Hz o 120Hz. Ci si aspetta una luminosità media di 800 nit e una luminosità di picco di 1.200 nit, valori in linea con altri prodotti di questo tipo. Grazie a Onleaks, abbiamo anche appreso le dimensioni del dispositivo quando è aperto: 58,7 x 139,7 x 5,7 mm. È più di mezzo millimetro più sottile del Galaxy Z Fold4, il che suggerisce un design relativamente snello anche quando è piegato in due.

Per quanto riguarda il processore, il Google Pixel Fold dovrebbe montare il Tensor G2, il chip proprietario di Google che ha debuttato sui Pixel 7 e che offre una buona potenza e un’ottima intelligenza artificiale. La memoria RAM dovrebbe essere di 12GB, mentre lo spazio di archiviazione dovrebbe essere di 256GB o 512GB. La batteria dovrebbe avere una capacità di circa 4500mAh e supportare la ricarica rapida e wireless.

Per quanto riguarda le fotocamere, il Google Pixel Fold dovrebbe montare tre sensori posteriori, uno frontale e uno sul display interno. Il sensore primario dovrebbe essere un sensore Sony IMX787. Il sistema includerà anche un obiettivo ultra-wide con sensore Sony IMX386 e un teleobiettivo S5K3J1. Il display interno potrebbe essere dotato di un sensore IMX355, mentre il display esterno avrà un’altra fotocamera S5K3J1.

Lo smartphone dovrebbe inoltre avere un lettore di impronte digitali laterale, una coppia di speaker stereo, una porta USB-C, il supporto al 5G, il Wi-Fi 6E/7 e il sistema operativo Android 14 con l’interfaccia personalizzata di Google.

Le ultime indiscrezioni portano alla realizzazione, per alcuni scontata, che non sarà uno smartphone economico. Secondo le ultime voci, il prezzo del dispositivo sarà di 1799 dollari, circa 1650 euro al cambio attuale. Si tratta di un costo elevato, ma in linea con quello dei principali concorrenti come il Samsung Galaxy Z Fold4.

Google Pixel Fold Announcement: May 10

Pre-order from Google Store: May 10

Pre-order from partners / carriers: May 30

Available: June 27 pic.twitter.com/11zMixDdYy — jon prosser (@jon_prosser) April 17, 2023

La data di inizio delle vendite del Google Pixel Fold è prevista per il 27 giugno 2023, circa sei settimane dopo la presentazione al Google I/O. Il dispositivo sarà disponibile per il preordine dallo stesso giorno dell’annuncio sullo store online di Google e dal 30 maggio presso i partner e gli operatori telefonici. Non è ancora chiaro se Google abbia intenzione di vendere il Pixel Fold in mercati diversi da quello statunitense.

Il Google Pixel Fold è uno smartphone molto atteso dagli appassionati di tecnologia e dagli amanti del brand Google. Si tratta del primo smartphone pieghevole di Google e promette di offrire un’esperienza d’uso innovativa e versatile grazie al suo schermo flessibile e al suo software ottimizzato. Il prezzo sarà sicuramente alto, ma potrebbe valere la pena per chi vuole provare qualcosa di diverso e di qualità.