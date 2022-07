Siamo al secondo e ultimo giorno di offerte per l’Amazon Prime Day di quest’anno, ma pensare che il meglio sia già passato con gli sconti di ieri sarebbe un tragico errore. Amazon, infatti, non ha affatto mollato il colpo, ed anche per la giornata di oggi ha messo in piedi una serie di sconti di tutto rispetto!

Sconti come quello che vi presentiamo qui, e relativo allo splendido e ricercatissimo Apple Watch Series 7, venduto dal portale sia in versione GPS che GPS + Cellular, e con varie colorazioni disponibili! Il prezzo? Parliamo di un’offerta variabile, basata anzitutto sul modello che si intende acquistare, poi sulla grandezza della cassa (41 o 45 mm), con sconti che partono dall”8% per arrivare sino al 14%, che non è affatto male per un dispositivo al top della categoria come Series 7.

Bellissimo nel suo design dai bordi arrotondati, e progettato – se possibile – per essere ancora più durevole e resistente agli urti rispetto alle passate generazioni, Apple Watch Series 7 è in ambo le sue versioni, sia GPS che Cellular + GPS, uno smartwatch completo e piacevole da indossare, che include al proprio interno tutto, ma proprio tutto quello che può tornarvi utile al polso in termini tecnologici, sportivi e di controllo della salute.

Dotato di un display più ampio del 20% rispetto alle passate generazioni, e con tecnologia always on a basso consumo energetico, Apple Watch Series 7 è uno smartwatch bellissimo e resistente, pensato per stare al polso sia in occasioni mondane, quanto nel mezzo delle più concitate attività sportive.

Onde evitare qualsiasi problema dovuto alla fragilità, Apple ha quindi pensato di aumentare la resistenza del display, con un cristallo anteriore più robusto a protezione dello splendido display retina, e con una certificazione IPX6 per resistere a polvere ed acqua, con una resistenza alla pressione fino a 5o metri di profondità.

Come se non bastasse, dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, parliamo di uno smartwatch in grado di tenere sotto controllo diversi aspetti della vostra salute, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività cardiaca e respiratoria, e persino ad un sensore per le emergenze, che può essere attivato per entrare in funzione subito in caso, ad esempi, di incidenti o cadute.

Ottimo per allenarsi, grazie ad un sistema di monitoraggio preciso ed efficiente, Apple Watch Series 7 tiene traccia dei passi, può rispondere a chiamate e messaggi, può permettervi di leggere notifiche o anche solo di cambiare traccia alla musica che state ascoltando, permettendovi così di avere tutto a portata di polso, a prescindere che vi stiate allenando o meno, e senza rinunciare a quell’eleganza e quello stile che, da sempre, caratterizzano i prodotti a marchio Apple.

Venduto a 379,00€ (prezzo originale 439,00€) per il modello GPS, ed a 479,00€ (prezzo originale 539,00€) per il modello GPS + Cellular, Apple Watch Series 7 è un prodotto tecnologico efficiente ed elegante, difficilmente in sconto sia dentro che fuori la rete, specie con sconti che abbia davvero senso prendere in considerazione.

Per questo, vi suggeriamo di approfittare subito dell’offerta messa in campo da Amazon, e di concludere subito il vostro acquisto, consultando ora la pagina del prodotto, così che possiate approfittare di questi sconti prima che la promozione termini o, peggio, si esauriscano le disponibilità.

