Apple iPhone XR 256GB al 24% di sconto | Offerta WOW | Amazon Prime Day 2019

Prima offerta WOW imperdibile per questo Amazon Prime Day 2019. 24% di sconte sull'iPhone XR da 256GB.

Prima offerta WOW del Prime Day 2019: Apple iPhone XR 256GB al 24% di sconto

Una delle novità di quest’anno dell’Amazon Prime Day 2019 sono le offerte WOW. Durante il 15 e 16 luglio ad orari prefissati durante la giornata verranno presentate delle offerte imperdibili su prodotti di punta con sconti strepitosi. Queste offerte sono in esclusiva per i clienti Prime, vi consigliamo quindi, nel caso non lo foste già, di iscrivervi al servizio Prime in modo da non perdere nessuna di queste succulenti offerte, i primi 30 giorni sono gratuiti e potrete disdire in qualunque momento.

La prima offerta WOW di questo Amazon Prime Day 2019 riguarda l’Apple iPhone XR, scontato fino al 24%. L’iPhone XR è lo smartphone di base della più recente offerta di prodotti della casa di Cupertino, ma non per questo è meno interessante: ritroviamo il potentissimo chip A12 Bionic, uno schermo ad alta risoluzione da 6,1 pollici e una fotocamera posteriore di qualità da 12 megapixel con grandangolo. Con l’iPhone XR avrete un prodotto di qualità che manterrà il suo valore nel tempo.

Apple iPhone XR

In offerta a 1.199,00€ (43% di sconto)

Carattestiche dell’Apple iPhone XR

Display LCD da 6,1 pollici Liquid Retina ad alta risoluzione che occupa l’intera facciata dello smartphone. Offre un’elevata fedeltà dei colori e copre un’ampia gamma cromatica.

Potenza da vendere con il chip A12 Bionic, progettato da Apple per garantire uno smartphone sempre reattivo in ogni occasione, anche con le applicazioni più complesse come i giochi e quelle di intelligenza artificiale.

La fotocamera è stata ulteriormente migliorata rispetto agli iPhone precedenti: il nuovo sensore, insieme al processore ISP e al Neural Engine consentono di scattare foto di altissimo livello e girare video 4K a 60 fps.

La batteria garantisce fino a 1,5 ore di autonomia in più rispetto ad iPhone 8 Plus, offrendo fino a 25 ore di autonoma in conversazione o fino a 16 ore nella riproduzione di video.

Non mancano la ricarica wireless e quella veloce, che consente di guadagnare il 50% di carica in 30 minuti.



