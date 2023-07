L’attesa è finita! Prime Day, l’evento di shopping online di grande portata organizzato da uno dei giganti del commercio elettronico, è finalmente arrivato. Come sempre, la maggior parte degli sguardi sono puntati sui dispositivi tecnologici più ambiti, come smartphone e smartwatch. In questa pagina abbiamo raccolto le migliori offerte su questi dispositivi, quelle che non potete proprio perdere.

Per quanto riguarda gli smartphone, troverete le migliori occasioni sui modelli di marche come OnePlus, Honor, Oppo, Google e molti altri. Per quanto riguarda gli smartwatch, ci sono offerte molto convenienti sui dispositivi di marche come Samsung, Apple e TicWatch. Considerando che si tratta del Prime Day, avrete solo 2 giorni per approfittare di queste offerte, ma potrebbero terminare prima se la richiesta sarà elevata, quindi non perdete troppo tempo a decidere.

Tra le varie proposte spiccano alcuni dei migliori smartphone, come il Google Pixel 7 Pro, disponibile al prezzo vantaggioso di soli 759,00€. Questo dispositivo vanta una delle fotocamere più avanzate presenti sugli smartphone attuali, con l’elevata qualità dei sensori che viene abbinata a un’ottima gestione software, campo in cui Google si è sempre distinta per i suoi bellissimi scatti in HDR. Inoltre, Google Pixel 7 Pro offre una delle migliori tecnologie di Google, che vi permette di tradurre istantaneamente testi e voci e di editare foto in modo professionale con semplici gesti.

Passando agli indossabili, vi segnalo l’ottima offerta sul Samsung Galaxy Watch5, che può essere vostro al prezzo di soli 199,00€. Anche in questo caso, si tratta di un prodotto altamente tecnologico che si posiziona tra i migliori smartwatch attualmente disponibili. Uno dei suoi punti di forza è il sleep tracker, una tecnologia avanzata per il monitoraggio del sonno, in grado di registrare con precisione le fasi del sonno e rilevare il russamento. Grazie a queste informazioni dettagliate, potrete ottenere una migliore comprensione della qualità del vostro riposo e apportare eventuali miglioramenti necessari.

Detto ciò, vi invitiamo a visitare le pagine dei singoli prodotti per ulteriori informazioni. Ribadiamo l’importanza di approfittare di questi sconti, poiché durante il Prime Day l’elevata domanda può esaurire rapidamente le scorte disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Prime Day: le migliori offerte su smartphone e smartwatch

Smartphone

Smartwatch

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!