Mentre utilizziamo i nostri cari smartphone per chissà quante ore al giorno, tutti noi continuiamo a inviare costantemente dati sui nostri interessi agli sviluppatori delle applicazioni e agli amministratori dei siti che frequentiamo. Questo succede soprattutto per far sì che le applicazioni e i siti possano mostrarci pubblicità personalizzate e rimanere così gratuiti per gli utenti finali.

Ecco che il modo in cui questi dati vengono gestiti potrebbe sensibilmente cambiare grazie a Privacy Sandox Beta, una soluzione di Google, già annunciata nel febbraio del 2022, che promette di mantenere al sicuro tutti questi dati in modo che non vengano utilizzati da malintenzionati. È stata da poco rilasciata la versione Beta di Privacy Sandbox per alcuni utilizzatori di Android 13.

Per chiarire meglio in cosa consiste Privacy Sandbox, si può definire come un nuovo standard che consente ai siti web e alle app di accedere alle informazioni degli utenti senza compromettere la privacy. Il suo fine ultimo è quello di personalizzare le pubblicità in base agli effettivi interessi dell’utente, ma senza utilizzare cookies di terze parti, questo è possibile grazie a nuove API che non utilizzano identificatori che tracciano le attività degli utenti nelle app o nei siti.

Come già anticipato, è stata appena rilasciata la Beta di Privacy Sandbox per permettere sia agli sviluppatori che agli utenti di testare l’efficacia di questa soluzione di Google. Chi fa parte del programma Beta, potrà andare nelle Impostazioni del proprio dispositivo, poi alla voce Privacy e infine alla voce Ads. In questa sezione ci sarà la possibilità di attivare il toggle e di partecipare così al programma Beta, come si può vedere nell’immagine riportata qui sotto.

Utilizzando la Beta di Privacy Sandbox ci sarà anche la possibilità di bloccare alcune categorie di pubblicità alle quali non siamo proprio interessati. Ad esempio si può bloccare la categoria “Film”, in questo modo le pubblicità che ci compariranno non saranno mai appartenenti al mondo del cinema. Si potranno comunque sbloccare le varie categorie in ogni momento. Ad ogni modo, pare che i dati relativi alle categorie bloccate verranno comunque raccolti, ma verranno limitati al massimo ed eliminati su base regolare.

In definitiva, si tratta di un programma ancora in Beta e piano piano verrà rilasciato a sempre più utenti, ma è già un significativo passo in avanti da parte di Google per garantire più sicurezza e più privacy agli utilizzatori di Android.

Per maggiori informazioni su come partecipare al programma Beta è possibile visitare la pagina ufficiale di Android. Invece, per saperne di più sul programma di Privacy Sandbox e rimanere sempre aggiornati consigliamo di andare sul sito di Privacy Sandbox oltre che continuare a seguire le nostre news sull’argomento!