Alcuni utenti entrati in possesso di OnePlus 9 Pro hanno segnalato in massa sui social evidenti problemi di surriscaldamento, i quali sembrano essere legati all’utilizzo estensivo della fotocamera.

Le segnalazioni sono state riportate dal sito Android Authority: un utente si è lamentato di aver vissuto in prima persona questo problema mentre cercava di girare un video in 4K della durata di un minuto, mentre altri non sono nemmeno riusciti a scattare delle semplici foto.

La temperatura elevata dello smartphone va quindi a bloccare, in maniera del tutto automatica, alcune funzionalità standard dello smartphone come l’app della fotocamera.

I problemi di surriscaldamento riguarderebbero anche la batteria di OnePlus 9 Pro. Su Amazon India diversi acquirenti certificati hanno segnalato di come l’avviso di surriscaldamento venisse visualizzato ancor prima di poter terminare l’impostazione del telefono. Altri problemi, inoltre, sarebbero correlati a un utilizzo eccessivo della batteria.

The overheating is getting quite annoying. And the fact that it blocks taking photos is frustrating in the moment. pic.twitter.com/L5eqU3hz7A — Artem Russakovskii (@ArtemR) April 5, 2021

OnePlus ha prontamente risposto alle segnalazioni affermando di essere al lavoro per risolvere le problematiche citate con uno specifico aggiornamento del software che verrà rilasciato nelle prossime settimane.

Problematiche non indifferenti se consideriamo il fatto che OnePlus 9 Pro è stato messo in commercio soltanto da due settimane e ha già ricevuto diversi aggiornamenti. Sono stati in molti a sottolineare il fatto che l’azienda avrebbe dovuto impiegare più tempo nel perfezionare il software del device prima di immetterlo sul mercato.

OnePlus, in ogni caso, si è dimostrata trasparente nei confronti dei suoi utenti, invitandoli a presentare dei reclami sul forum ufficiale se soggetti a problemi di surriscaldamento. Non tutti sembrano essere colpiti dalla problematica, il nostro sample utilizzato per la recensione non ha mai presentato un simile comportamento.

Anche voi siete tra gli utenti colpiti da questi improvvisi surriscaldamenti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.