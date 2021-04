Nel corso degli anni sono state molteplici le storie di utenti che hanno riscontrato problemi con i propri smartphone, ma questa sembrerebbe avere dell’incredibile e riguarda Poco X3, device di successo nato dalla costola di Xiaomi lanciato sul mercato alcuni mesi fa.

In India un utente si è apertamente lamentato del fatto che il suo smartphone, acquistato a dicembre, fosse letteralmente esploso durante la fase di ricarica, danneggiando il retro e mandando in frantumi il vetro del display. La storia è stata pubblicata su Twitter, diventando in poco tempo virale.

L’assistenza clienti di Poco India ha prontamente risposto alle lamentele delle utente, affermando di essere al lavoro per investigare sull’accaduto ma che, a sua detta, si tratterebbe di danni dovuti a fattori esterni. Evidentemente qualcuno potrebbe aver danneggiato la batteria, portando allo scoppio dello smartphone.

Currently, our team is investigating into this case to determine the cause. Basis our initial investigation, the damage was caused due to external force. It is evident from the pictures that someone punctured the battery that led to the fire. [2/4]

L’utente ha ovviamente negato che si fosse trattato di un danno intenzionale, ma nel frattempo ne è intervenuto un altro, affermando che Poco X3 soffra di problemi di surriscaldamento durante la ricarica, rendendo quindi altamente possibile un’esplosione del genere.

Anche in questo caso il team di supporto di POCO India si è dimostrato molto disponibile nel capire l’origine del problema, invitando l’utente a condividere tutti i dettagli del suo smartphone.

Hi Manohara, we are sorry to hear this and hope that you are safe. At Xiaomi, your safety is our number one priority and we strive to make the highest quality products. Please share the details below and we will look into this on priority: Full Name: Contact Number: (1/2)

— POCO India Support (@POCOSupport) April 17, 2021