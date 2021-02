Xiaomi ha annunciato che gli smartphone non equipaggiati con i servizi di Google non potranno più installare applicazioni e funzionalità ad essa collegate. La spinosa questione riguarda soltanto il mercato cinese.

Molti dispositivi in terra Asiatica, infatti, non supportano GMS perché i servizi di Google sono banditi nel Paese. La Compagnia non ha specificato i modelli che saranno interessati da questi cambiamenti, ma diversi utenti che utilizzano Redmi K30 Ultra e Redmi 10X 5G hanno confermato di non essere più riusciti a installare le applicazioni di Google.

I problemi tra Cina e America per quanto concerne il mercato degli smartphone vanno ormai avanti da mesi. Vi ricordiamo, infatti, come Huawei sia finita nella blacklist del Dipartimento della Difesa con l’accusa di aver collaborato con le forze armate della Repubblica Popolare Cinese. Decisione fortemente voluta dal governo dell’ex presidente Donald Trump.

La Compagnia ha ovviamente rispedito al mittente le accuse, annunciando sull’Hong Kong Stock Exchange di voler procedere per vie legali. Un danno di immagine non indifferente, che potrebbe riguardare anche altre Compagnie cinesi in futuro.

La situazione di Xiaomi, fortunatamente, è meno restrittiva di quella di Huawei. La Compagnia può ancora utilizzare tecnologie americane sui propri dispositivi, come l’utilizzo di chip Snapdragon e servizi Google Mobile, ma saranno limitati all’interno degli Stati Uniti d’America.

Anche gli investitori americani non possono rimanere all’interno della Compagnia e hanno circa 10 mesi di tempo per lasciare la propria posizione. Nel caso di Huawei, invece, i dispositivi non possono utilizzare la tecnologia americana che riguarda la connessione 5G.

Nonostante ci sia una nuova amministrazione in America, guidata dal neo presidente Joe Biden, potrebbero volerci diversi anni per risolvere le spinose questioni legate agli scambi commerciali con la Cina.