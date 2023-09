Xiaomi, in collaborazione con Giuseppe Nucci, Istruttore di Leica Akademie e noto fotoreporter, presenta “Story in Sight”, un’innovativa serie di workshop di fotografia caratterizzata dal profondo impatto sul mondo della narrazione visiva.

Il progetto “Story in Sight” rientra nell’ambito delle attività formative di Xiaomi Education, una testimonianza dell’impegno di Xiaomi a ispirare e supportare i giovani di tutto il mondo, fornendo loro gli strumenti e le tecnologie per realizzare al meglio il proprio potenziale creativo.

“Story in Sight” offre un’opportunità unica agli studenti, con la possibilità di imparare direttamente dal fotoreporter Giuseppe Nucci. Attraverso una carriera che l’ha portato negli angoli più remoti del mondo, Nucci ha affinato la sua abilità nel catturare persone, luoghi e storie attraverso la lente antropologica.

Nel corso degli anni, i suoi lavori sono stati protagonisti di numerose pubblicazioni internazionali su National Geographic Magazine, The New York Times, The Guardian e Wired. Nel 2018 ha anche vinto il Picture of the Year Award, uno dei più prestigiosi premi di fotogiornalismo. Dal 2017, inoltre, Nucci condivide la sua esperienza fotografica con studenti di tutto il mondo e nel 2022 è stato nominato Istruttore della Leica Akademie, sottolineando la sua competenza non solo come fotogiornalista, ma anche come insegnante.

“Sono onorato dell’opportunità di poter condurre la serie di workshop ‘Xiaomi Education – Story in Sight’ ” ha dichiarato Giuseppe Nucci. “Addentrarsi nel regno della narrazione fotografica al fianco di studenti universitari rappresenta per me una sfida entusiasmante. Aspiro sinceramente a trasmettere le mie esperienze di fotografo, ispirando così gli studenti a diventare a loro volta narratori eccezionali”.

L’Università di Barcellona è la prima istituzione a partecipare al progetto. Fondata nel 1450, è tra i poli educativi più antichi e rilevanti in Europa, rinomata per gli eccezionali standard accademici, i significativi contributi alla ricerca e la dedizione alla responsabilità sociale. I workshop si svolgeranno a novembre di quest’anno, nel corso del semestre invernale e saranno aperti agli studenti della Facoltà di Filologia e Comunicazione Visiva, della Facoltà di Belle Arti e della Facoltà di Informazione e Media Audiovisivi.

Il dottor Javier Orduña, Coordinatore per le Università cinesi presso il Vicerettorato per la Politica Internazionale e Professore presso la facoltà di Filologia e Comunicazione dell’Università di Barcellona, esprime le aspettative dell’università: