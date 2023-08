Se state per partire per una vacanza e temete che i vostri giga non siano sufficienti per affrontare un’eventuale assenza di Wi-Fi pubblico, aumentare il vostro quantitativo di traffico risulta essere l’unico modo per evitare di rimanere senza dati. Tuttavia, aumentare momentaneamente il traffico potrebbe rivelarsi costoso, ma non se decidete di effettuare un cambio di operatore, optando per ho. mobile come vostro nuovo provider. Questo noto operatore virtuale offre un’offerta estiva di 100GB di traffico con minuti e SMS illimitati a soli 5,99€.

Se temete che dietro ci siano spese di attivazione enormi e nascoste, vi sbagliate, poiché l’unica cifra da pagare sarà di 6,00€ per la prima ricarica, necessaria per attivare l’offerta. Inoltre, non ci saranno costi di spedizione della SIM, che ovviamente vi arriverà a casa in caso facciate la richiesta sulla pagina web dedicata.

E se per caso andrete in vacanza in un paese appartenente all’Unione Europea, non dovrete sostenere costi aggiuntivi per navigare e chiamare, poiché sono inclusi minuti e SMS illimitati, con i giga che però scendono a 5.5, più che sufficienti per rimanere in contatto con la famiglia e amici.

Alla convenienza si aggiunge la qualità, visto che ho. mobile si appoggia al gruppo Vodafone, per una copertura nazionale del 98%. Apprezzerete poi l’applicazione con cui monitorare i giga residui, il saldo e altri dettagli del piano, poiché facilissima da utilizzare. Ogni singola interfaccia è progettata per essere intuitiva, a prova anche delle persone più anziane.

Ulteriori vantaggi si celano dietro questa proposta unica, arricchendo la SIM di una flessibilità senza pari. Tra questi vantaggi si annoverano il servizio “SMS ho. chiamato“, con l’avvertimento e l’inoltro delle chiamate. Insomma, un’offerta decisamente conveniente e che durerà per sempre, arrivata in un periodo in cui avere tanti giga è fondamentale.

Ribadiamo che la proposta di ho. mobile è veramente competitiva, quindi vi invitiamo ancora una volta a rivolgervi alla pagina dedicata all’offerta per saperne di più e per approfittare di questa offerta contenente tanti giga da consumare ogni mese, alcuni dei quali anche all’estero.

