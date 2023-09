Da pochissimi giorni sono finalmente sul mercato lo Xiaomi 13T e la sua versione di fascia più alta, il 13T Pro, di cui vi consigliamo di leggere la nostra dettagliata recensione. Probabilmente penserete che al lancio questi modelli costino troppo, ma Xiaomi ha in serbo diverse sorprese per voi!

Acquistando uno dei due smartphone entro il 31 ottobre, infatti, riceverete in omaggio lo splendido Redmi Pad SE da 4GB + 128GB, che da solo vale 219,90€, e potrete usufruire anche di una permuta del vostro usato fino a 150,00€. Ma c’è di più: solo fino a domani, grazie al codice 13T100 avrete uno sconto di 100€ sia sul 13T che sul 13T Pro. Raramente si trovano offerte di lancio simili, per cui vi consigliamo vivamente di coglierla al volo, a maggior ragione perché in scadenza. Inoltre, per rendere l’acquisto ancora più agevole potrete dilazionare la spesa in comode rate mensili a interessi zero.

Xiaomi 13T, chi dovrebbe acquistarlo?

Consigliamo l’acquisto di questi modelli a chiunque sia alla ricerca di uno smartphone che unisca un design ultra sottile a prestazioni eccezionali, dato che stiamo parlando di smartphone appena usciti sul mercato dalle caratteristiche davvero superlative. Infatti, sono entrambi perfetti anche per scattare foto e girare video in 8K, grazie alle 3 potenti fotocamere, per cui sono eccezionali per fotografi e videomaker.

Lo consigliamo anche a chi ama guardare contenuti multimediali, film e video direttamente dal proprio smartphone, perché il 13T e il 13T Pro hanno un ampio display AMOLED da 6,67 pollici che garantisce prestazioni fluide e colori ultra brillanti, per non perdervi nemmeno un dettaglio di ciò che guarderete. Queste caratteristiche lo rendono l’ideale anche per i videogiocatori su mobile, che potranno far girare in modo fluido anche i giochi più pesanti.

Quanto poi al prezzo, va sottolineato che utilizzando lo speciale codice sconto 13T100 valido solo fino a domani, lo Xiaomi 13T sarà vostro a soli 599,90€ anziché 699,90, mentre il 13T Pro vi costerà solo 799,90€ anziché 899,90€, facendo quindi di queste offerte le più convenienti sul mercato. Aggiungiamo che potrete pagare i due smartphone ancora meno permutando il vostro usato, che sarà valutato fino a 150€, e che incluso nel prezzo avrete anche in omaggio un Redmi Pad SE. Insomma, il risparmio è garantito!

Resistenti all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP68, gli smartphone della serie 13T di Xiaomi sono quanto di meglio ha da offrire questo brand. Grazie poi a questa straordinaria offerta di lancio, potrete anche risparmiare sul vostro acquisto. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire l’occasione e di consultare la pagina Xiaomi dedicata all’offerta prima che termini, ricordandovi che lo sconto speciale di 100€ fornito dal codice 13T100 è valido solo fino a domani.

N.B.: non dimenticate di inserire il codice 13T100 prima di effettuare il pagamento.

