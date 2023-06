Qnap ha annunciato il lancio della sua nuova app mobile QFile Pro, che offre agli utenti una soluzione di backup mobile semplice e sicura per i loro dispositivi iOS. La versione Android arriverà a luglio di quest’anno.

QFile Pro è l’evoluzione dell’app QFile, che permetteva agli utenti di accedere ai file memorizzati sui NAS Qnap da remoto e di gestirli con diverse funzioni. Con QFile Pro, gli utenti possono ora effettuare il backup dei dati importanti dei loro dispositivi mobili sui NAS Qnap in modo automatico e programmato.

QFile Pro supporta il backup di foto, video, contatti, calendari e documenti dai dispositivi mobili ai NAS Qnap tramite Wi-Fi o rete cellulare. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni: backup incrementale, backup differenziale o backup completo. QFile Pro consente poi agli utenti di ripristinare i dati dai NAS Qnap ai dispositivi mobili, evitando problemi e fastidi nel caso in cui ad esempio cambiaste telefono, o ne acquistaste uno nuovo.

QFile Pro offre anche altre funzionalità utili per gli utenti che vogliono sfruttare al meglio i loro NAS Qnap. Tra queste:

La possibilità di accedere ai file condivisi dai NAS Qnap tramite link o codici QR

La possibilità di trasferire file tra NAS Qnap o tra NAS Qnap e servizi cloud come Dropbox, Google Drive, OneDrive e altri

La possibilità di visualizzare e riprodurre file multimediali direttamente dall’app

La possibilità di creare note vocali e scattare foto e caricarle sui NAS Qnap

La possibilità di gestire i download dei file dai NAS Qnap o da Internet

La possibilità di impostare una password o un riconoscimento facciale per proteggere l’accesso all’app

QFile Pro è disponibile gratuitamente per il download dall’App Store, mentre come detto in apertura la versione per dispositivi Android debutterà sul Google Play Store il prossimo luglio. Per utilizzare l’app è necessario disporre di un NAS Qnap con firmware QTS 4.5.4 o superiore e abilitare il servizio QFile sul NAS.

QFile Pro è l’app ideale per gli utenti che vogliono avere sempre a portata di mano i loro dati importanti e sfruttare le potenzialità dei NAS Qnap. Con QFile Pro, gli utenti possono avere la tranquillità di sapere che i loro dati sono al sicuro sui NAS Qnap e che possono accedervi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.