Nel suo ultimo rapporto, OpenSignal ha stilato una classifica degli operatori 5G italiani, valutandone diversi aspetti e servizi. Rivelando una competizione ancora aperta e molto agguerrita.

Non è un segreto che l’uso e l’offerta delle frequenze 5G siano, al momento, il vero “campo di battaglia” delle società di telecomunicazioni italiane e non solo: internet ad alta velocità, la possibilità di fruire di servizi in tempi ridotti attirano i clienti. Rendere queste cose quanto più possibile disponibili li fidelizzano. E i risultati del report stilato da OpenSignal dimostrano che la cosa è ben nota alle compagnie telefoniche. Lo studio, che ha analizzato le quattro compagnie della penisola sotto numerosi aspetti, è durato dal 1° gennaio al 31 marzo 2022: novanta giorni alla fine dei quali OpenSignal ha dato un punteggio a ciascuna delle società di telecomunicazioni.

fonte: opensignal

Dati alla mano TIM è risultata essere la compagnia che offre ai suoi clienti l’esperienza migliore in termini di velocità di download e upload, fruizione video e gaming. A tenerle testa ci sono poi WindTre, che è risultata la migliore per copertura del territorio e disponibilità del segnale, e Iliad, a cui va il primo posto per la voice app. Ecco alcuni dei numeri presenti nel report. Parlando di frequenze 5G, Tim offre una velocità di download media di 271,7Mbps, che le permette dis taccare in maniera netta i suoi “avversari”: Vodafone, al secondo posto, offre una media di 146,7 Mbps. Mentre Iliad e WindTre si assestano rispettivamente a 102,6 e 57,1 Mbps.

fonte: opensignal

Anche in Upload le posizioni non cambiano: 5G Tim è prima con 25,1 Mbps e a seguire abbiamo, nello stesso ordine della classifica precedente Vodafone (18,1 Mbps), WindTre (15 Mbps) e Iliad (9,9 Mbps). La situazione cambia quando ad essere presa in esame è la copertura: qui a farla da padrona è WindTre. E la stessa compagnia domina in termini di disponibilità: gli utenti WindTre godono di una connessione 5G per il 22,9% del tempo (quasi tre volte il dato di Vodafone, seconda classificata).

E il tutto cambia ancora quando invece si analizza la 5G Voice app experience, ovvero l’indice di “gradimento” degli utenti 5G quando usano app vocali. Qui la gara è serratissima tra Iliad (che ottiene 80 punti) e Vodafone ( con 79,3). Insomma leggendo i dati presentati dal report è piuttosto evidente che le compagnie telefoniche si diano battaglia, e che la vera discriminante sia l’utente finale e l’uso che fa delle frequenze 5G. Uso che, intuitivamente, potrebbe indirizzarne la scelta verso una delle quattro società di telecomunicazioni.