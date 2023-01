Android 13 ha un problema: si diffonde troppo lentamente. A cinque mesi dal suo rilascio, l’ultima versione del sistema operativo di Google ha raggiunto solo il 5% dei dispositivi mobili, mentre la maggioranza è ferma ancora ad Android R (11).

Insomma, nonostante l’impegno, Google per ora non riesce a replicare il modello Apple. Come sappiamo, le nuove versioni di iOS si diffondono molto rapidamente, mentre gli aggiornamenti di Android non raggiungono mai livelli di diffusione elevati, di sicuro non in tempi brevi.

C’è ovviamente da considerare che per Apple è più facile, dal momento che gli iPhone sono gli unici device a cui gli update sono indirizzati. Google, invece, ha a che fare con molteplici produttori, e ogni volta c’è da attendere che questi ottimizzino la nuova versione in base alle specificità dei loro dispositivi. I ritardi, dunque, sarebbero dovuti ai produttori, più che a Google.

Per arginare il problema, il colosso di Mountain View sta già studiando alcune soluzioni che includono una più stretta collaborazione con gli OEM, prima fra tutti Samsung, già nota per essere particolarmente celere nel rilascio degli aggiornamenti. Samsung ha anche il pregio di non abbandonare troppo presto gli smartphone meno recenti, e non a caso è uno dei produttori più premiati dall’utenza Android.

Più sopra accennavamo alle statistiche sulla diffusione di Android 13 e delle versioni precedenti; Google stessa, di recente, ha aggiornato il grafico dedicato alla distribuzione delle varie versioni di Android, che vede al primo posto Android 11, presente sul 24,4% dei dispositivi disponibili, al secondo Android 10, con una quota di mercato del 19,5% e al terzo Android 12 e 12L, che insieme raggiungono il 18,9%. Seguono Android 9 (13,2%), Android 8 (9,5%) e – con percentuali minori – le varie release più antiche. Release, queste ultime, che se la giocano con Android 13 – l’ultima disponibile –, che in termini di diffusione non supera il 5%.

Resta da vedere quali saranno le prossime mosse di Google per rendere Android 13 (e le versioni che seguiranno) sempre più alla portata di tutti.