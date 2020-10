Qualcomm 5G Summit, raggiunta la velocità di picco 5,06Gbps

Durante l’annuale 5G Summit di Qualcomm, in cui l’azienda annuncia i propri progressi legati all’infrastruttura di rete, sono state annunciate nuove tecnologie per l’implementazione delle reti mobili di nuova generazione e il superamento del record di velocità in download con la collaborazione di Verizon e Ericsson.

Le nuove piattaforme Qualcomm 5G RAN sono progettate per rendere possibile lo sviluppo della nuova generazione di rete cellulare in maniera flessibile, virtualizzata e interoperabile.

Le soluzioni Qualcomm permettono la realizzazione di un’infrastruttura 5G in diversi scenari d’implementazione a partire dalle stazioni base macro con MIMO massivo fino alle stazioni micro con design compatto. Questo è un ulteriore passo avanti verso reti di accesso radio virtualizzate ed interoperabili RAN.

Le piattaforme annunciate oggi e studiate per permettere agli operatori telefonici mobile di implementare reti 5G convergenti, aperte e virtualizzate sono Qualcomm Radio Unit Platform, Qualcomm Distributed Unit Platform e Qualcomm Distributed Radio Unit Platform.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con gli operatori di telefonia mobile, i fornitori di apparecchiature di rete, gli organismi di normazione e altri soggetti chiave per rendere le implementazioni di queste reti una realtà” ha affermato Cristiano Amon, Presidente di Qualcomm Incorporated.

L’azienda americana è anche stata felice di annunciare la continuazione della propria collaborazione con Ericsson e Verizon. Assieme, i tre colossi del mondo delle telecomunicazioni, hanno raggiunto l’incredibile velocità di download di 5,06Gbps su rete 5G mmWave utilizzando la tecnologia carrier aggregation.

Tale tecnologia permette la combinazione di otto canali di trasmissione con spettri multipli per offrire una maggiore efficienza nell’operazione di trasmissione dati senza fili.

La dimostrazione è stata effettuata utilizzando un’apparecchiatura di rete 5G Ericsson ed un dispositivo dal form factor simile ad uno smartphone dotato del nuovo Qualcomm Snapdragon X60 5G Modem-RF System con moduli d’antenna Qualcomm QTM535 mmWave di terza generazione. Il record di velocità di 5,06Gbps è stato raggiunto utilizzando una larghezza di banda di 800MHz in uno spettro mmWave di 28GHz combinato ad uno a 40MHz per l’ancora 4G LTE.

La particolare frequenza e banda di trasmissione è stata scelta in quanto commercialmente già disponibile nel portafoglio di prodotti radio Ericsson ed è supportata dai vari dispositivi 5G dotati di Snapdragon X55 5G Modem-RF System.