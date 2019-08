Qualcomm dà il benvenuto al Wi-Fi 6 con il Networking Pro Series

Si chiama Networking Pro Series la nuova gamma di chip Qualcomm in grado di supportare lo standard Wi-Fi 6. Prestazioni nettamente superiori rispetto al Wi-Fi 5.

Qualcomm ha appena annunciato la nuova gamma di chip access point pensati per il Wi-Fi 6. Si chiama Network Pro Series e, grazie al nuovo standard di rete, garantirà il massimo della velocità e della stabilità anche nelle aree densamente affollate dalle connessioni. Un vantaggio non da poco, che certifica ulteriormente l’attenzione dell’azienda statunitense per il settore del networking.

Innanzitutto, c’è un aspetto che contraddistingue i chip appartenenti alla nuova famiglia Network Pro Series. Questi infatti sono in grado di garantire prestazioni elevate a prescindere dal contesto in cui sono chiamati a operare: dalle reti domestiche a quelle dei luoghi pubblici più o meno affollati, Qualcomm parla di performance assolutamente stabili.

Tutto questo è possibile grazie ai nuovi algoritmi sviluppati dal gigante di San Diego, che consentiranno ai chip di smistare il traffico di rete in maniera più intelligente. In particolare, viene sfruttato lo standard MU-MIMO 8×8, al fine di consentire a più utenti di essere collegati alla medesima antenna, senza alcuna ripercussione negativa in termini di upload e download.

C’è il supporto allo schema di modulazione 1024QAM, con il quale i nuovi chip dovrebbero garantire performance superiori del 38% rispetto agli acess point basati sul Wi-Fi 5. In più, non manca la tecnologia OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), grazie alla quale sarà possibile collegare fino a 37 dispositivo sul canale con frequenza a 5 GHz.

In più, grande attenzione alla sicurezza, visto che tutti i nuovi chip supportano lo standard WPA3. Infine, grazie al completo ripensamento dell’architettura utilizzata per la progettazione dei chip, ciascuno di essi può supportare fino a 1.500 utenti collegati in contemporanea. Insomma, Qualcomm ha ufficialmente dato il benvenuto al Wi-Fi 6.