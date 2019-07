Qualcomm: in UE multa da 242 milioni di euro per concorrenza sleale

La Commissione Europea ha condannato Qualcomm al pagamento di una multa di 242 milioni di euro per abuso di posizione dominante in relazione ai circuiti 3G.

La Commissione Europea ha condannato Qualcomm al pagamento di una multa di 242 milioni di euro per abuso di posizione dominante in relazione ai circuiti 3G. Secondo Bruxelles, l’azienda di San Diego ha messo in atto pratiche di concorrenza sleale vendendo prodotti a prezzi inferiori al costo di produzione nel tentativo di mettere fuori gioco la rivale Icera. Una pratica considerata illegale e non conforme alla legislazione UE in materia di concorrenza.

I fatti contestati risalgono al periodo 2009-2011. La commissaria per la concorrenza Margarethe Vestager ha dichiarato che “il comportamento strategico di Qualcomm ha impedito la concorrenza e l’innovazione nel mercato” sottolineando come i comportamenti basati su “prezzi predatori” non resteranno impuniti indipendentemente da quando e per quanto tempo sono stati attuati.

Non è la prima volta che la società californiana viene condannata in materia antitrust. Già a gennaio 2018, è stata sanzionata sempre dalla Commissione UE per 997 milioni di euro per abuso di posizione dominante nel settore dei chipset LTE. In quel caso, la concorrenza sarebbe stata “annientata” pagando un cliente chiave affinché non acquistasse da altri produttori, come per esempio Intel.

Una condanna simile è arrivata anche dalla Federal Commission Trade degli Stati Uniti. La FTC aveva citato in giudizio Qualcomm nel 2017 accusandola di concorrenza sleale e di imporre dei costi di licenza troppo alti per la tecnologia venduta ad aziende terze. Per questo, l’azienda è stata condannata a stipulare nuovi accordi di licenza a prezzi ragionevoli e a sottoporsi a un monitoraggio da parte della FTC per i prossimi sette anni.

Il giudizio della Commissione UE non è stato accettato da Qualcomm la quale ha dichiarato che impugnerà la decisione.