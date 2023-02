Qualcomm ha annunciato nella giornata di giovedì 9 febbraio 2023 il nuovo modem Snapdragon X35 5G. Si tratta del primo modem al mondo con tecnologia 5G NR-Light, ovvero una nuova classe di 5G che può essere sfruttata appieno anche dai dispositivi più piccoli.

L’obiettivo di Qualcomm è quindi quello di colmare il divario esistente tra le velocità di scambio dati dei dispositivi ad alte prestazioni e quelli generalmente meno performanti, come ad esempio tutti gli accessori smarthome o IoT.

Snapdragon X35 5G di Qualcomm porta numerosi benefici e ha sicuramente da subito attirato l’attenzione di molte aziende nell’ambito tech. Un primo vantaggio è che Snapdragon X35 porterà il 5G a moltissimi altri dispositivi come gli smartwatch premium, gli occhiali XR di nuova generazione, l’IoT industriale e molti altri ancora.

Inoltre, Snapdragon X35 è progettato con un’architettura semplificata che permette di avere costi bassi, minore complessità, basso consumo energetico e, cosa non da poco, anche dimensioni dei chip più piccoli. Tutto questo è reso possibile dall’ampio set di funzioni Modem-RF di cui è dotato Snapdragon X35, ovvero:

Qualcomm QET5100 Envelope Tracking

Tecnologia Qualcomm Smart Transmit

Qualcomm 5G Ultra-Low Latency Suite

Qualcomm 5G PowerSave Gen 4

Tutte queste peculiarità potrebbero orientare i produttori di dispositivi a sostituire gradualmente i device che al momento funzionano con tecnologia LTE CAT4+, aumentando di conseguenza il supporto al 5G e creando così finalmente la tanto attesa rete 5G unificata. Stiamo, ovviamente, parlando di un progetto che potrebbe durare diverso tempo.

Comunque nessuna paura per tutti i dispositivi che ancora non hanno il 5G, perché grazie al supporto sia per l’LTE che per il 5G NR-Light, Snapdragon X35 è retrocompatibile e a prova di futuro, permettendo alle aziende produttrici di sviluppare così dei device con un’ampia gamma di compatibilità tra le varie bande 4G e 5G.

Insieme a Snapdragon X35, Qualcomm ha annunciato anche Snapdragon X32. I dettagli relativi a quest’altra versione sono molto scarsi, si potrebbe quindi trattare di una versione ancora più leggera ed economica della X35.

In merito alla data di uscita dei primi dispositivi commerciali con questi due nuovi modem, Qualcomm ha annunciato che è prevista per la prima metà del 2024. Ad ogni modo, la distribuzione per i primi test è prevista già per la prima metà del 2023.