Qualcomm ha presentato la nuova piattaforma 10G Fiber Gateway. La caratteristica principale di questa piattaforma è la tecnologia Qualcomm Service Defined Wi-Fi, che promette un’esperienza a banda larga più efficiente per gli utenti nelle loro case.

La maggior parte degli abbonati accede al proprio servizio a banda larga attraverso il Wi-Fi, di conseguenza si tratta di una tecnologia che ha il potenziale per migliorare l’esperienza d’uso finale ponendo fine a congestioni e maldistribuzione della banda.

Tradizionalmente, i sistemi a banda larga domestici hanno gestito separatamente la rete di accesso dal fornitore di servizi all’abitazione e il Wi-Fi all’interno dell’abitazione. Questo approccio ha spesso comportato la difficoltà di mantenere la qualità del servizio sull’intera rete a causa del panorama in continua evoluzione di dispositivi, applicazioni e tecnologie di connettività. La tecnologia Service Defined Wi-Fi di Qualcomm è la risposta dell’azienda di San Diego a questo problema.

Questa tecnologia offre un’architettura unificata di gestione del flusso di dati dal cloud al dispositivo. Fornisce orchestrazione, classificazione, programmazione e dati analitici che assicurano che le aspettative degli abbonati di prestazione della rete siano soddisfatte, adattandosi alle loro attività, che si tratti di giochi, streaming, videoconferenze o condivisione di contenuti.

“Qualcomm Technologies si è posizionata per guidare una rivoluzione nella connettività“, ha dichiarato Rahul Patel, senior vice president e general manager, connettività, banda larga e networking. “Con l’aggiunta della fibra 10G al nostro portafoglio tecnologico, insieme al 5G e al Wi-Fi 7, offriamo ora un’interessante combinazione di soluzioni per aiutare i service provider a incrementare i ricavi, a introdurre innovazioni nei servizi e a offrire agli abbonati esperienze più coinvolgenti e impegnative“.

Andrew Spivey, analista senior di ABI Research, ha sottolineato la tempestività di questo sviluppo, vista la rapida diffusione della fibra ottica e il declino delle tecnologie tradizionali via cavo e DSL. Ritiene che la piattaforma gateway in fibra 10G di Qualcomm, abbinata alla tecnologia Wi-Fi 7, “sarà essenziale per soddisfare i requisiti di velocità avanzata delle case moderne“. Inoltre, si prevede che la tecnologia Wi-Fi Service-Defined sia alla base della rivoluzione delle reti domestiche, garantendo la qualità del servizio (QoS) per i consumatori.

La piattaforma Qualcomm 10G Fiber Gateway vanta un’architettura software-defined che consente velocità fino a 10Gbps sia verso che attraverso la casa. Combina la tecnologia PON (Passive Optical Network) 10G con la connettività Wi-Fi 7 multi-Gigabit, garantendo l’accesso ad alta velocità e a bassa latenza a vari dispositivi all’interno della casa, tra cui smartphone, PC, smart TV, telecamere ed elettrodomestici.

Qualcomm Service Defined Wi-Fi offre un framework per la qualità del servizio dal cloud al dispositivo, fornendo ai service provider un’orchestrazione e degli insight senza pari per migliorare la qualità dell’esperienza dei loro abbonati. Questa orchestrazione di tipo applicativo consentirà ai provider di offrire servizi differenziati ottimizzati per applicazioni specifiche, come il gioco, lo streaming e le configurazioni di lavoro da casa.

Certo, questo significa anche che gli operatori di rete potranno decidere come erogare il traffico in base al tipo di utilizzo che l’utente sta facendo della rete, una soluzione che si potrebbe definire un minimo controversa, soprattutto se gli operatori trarranno vantaggio di queste potenzialità per vendere agli abbonati pacchetti di ottimizzazione “extra” da aggiungere agli abbonamenti base.

La piattaforma Qualcomm 10G Fiber Gateway e la tecnologia Qualcomm Service Defined Wi-Fi saranno disponibili in commercio già entro l’estate del 2024. Resta da vedere se e quando gli operatori italiani sceglieranno di adottare queste soluzioni anche sul nostro territorio nazionale.