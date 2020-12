Qualcomm Snapdragon 678, la fascia media migliora ancora

Qualcomm non accenna a fermarsi, dopo il lancio del potente Snapdragon 888 durante il Tech Summit tenutosi nei giorni scorsi, l’azienda americana rinnova anche la propria offerta per il mercato di fascia medio-bassa con la piattaforma Snapdragon 678.

Presentato come successore dello Snapdragon 675, il SoC Qualcomm Snapdragon 678 promette ulteriori miglioramenti a prestazioni, connettività e capacità di elaborazione di foto e video. La CPU è composta da otto core Kryo 460 con una frequenza massima di 2,2GHz mentre la parte grafica è affidata alla rinnovata GPU Adreno 612.

“Ricopriamo un ruolo unico per supportare gli OEM e consentire loro di offrire dispositivi di prossima generazione con le caratteristiche e le prestazioni più richieste” afferma Kedar Kondap, vice president, product management, Qualcomm Technologies, Inc. “Snapdragon 678 offre ai consumatori di tutto il mondo funzionalità mobile per l’intrattenimento quotidiano grazie a elevate velocità, connessioni affidabili e batterie di lunga durata”.

Qualcomm sottolinea nel proprio comunicato stampa tre aree di miglioramento rispetto al chip della generazione precedente:

Fotografia e Videografia dinamica: Qualcomm Spectra 250L ISP è l’elaboratore di immagini a bordo di Snapdragon 678. Gli utenti possono catturare ogni momento con dettagli e colori fedeli alla realtà grazie a fino tre fotocamere con un massimo di 48 megapixel, il tutto senza ritardo (zero shutter lag). Il motore di terza generazione Qualcomm Artificial Intelligence (AI) e funzioni come la modalità Ritratto (Bokeh), Low-Light Capture e l’autofocus laser creano esperienze fotografiche più intelligenti, consentendo agli utenti di migliorare le proprie fotografie. Gli utenti possono catturare video in 4K senza limiti, e possono contare con funzioni quali slow motion, zoom ottico 5x e la modalità ritratto, con supporto per una doppia fotocamera fino a 16 MP.

Maggiori informazioni riguardo il nuovo SoC di Qualcomm sono disponibili alla pagina dedicata allo Snapdragon 678 sul sito ufficiale dell’azienda.