Qualcomm, trapelano l’inattesa console portatile G3x e lo Snapdragon 8 Gen1

Qualche giorno fa vi avevamo annunciato l’apertura di una “nuova era” dei processori Qualcomm Snapdragon, intuibile in primis dal cambio di nome del nuovo SoC destinato ai top di gamma Snapdragon 898 (da qui in poi, Snapdragon 8 Gen1).

L’ulteriore novità riguardava l’eliminazione dei riferimenti a Qualcomm, l’azienda madre di Snapdragon, che oggi intende acquisire una brand identity più forte anche attraverso il restyling del logo.

A parte queste scelte, più che altro “estetiche”, Snapdragon si prepara a stupire con una serie di migliorie ancora più sostanziose relative ai suoi prodotti. I colleghi di VideoCardz hanno appena reso note due importanti anticipazioni sui SoC Snapdragon in uscita tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, tra tutti il già citato Snapdragon 8 Gen1.

Photo credit - VideoCardz.com

Photo credit - VideoCardz.com

Stando ai rumor, SD8 Gen1 sarà il 20% più veloce e il 30% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto all’attuale ammiraglia di Qualcomm. Inoltre, questo SoC verrà prodotto utilizzando la tecnologia di processo a 4 nm e avrà una GPU Adreno di quarta generazione. Parlando sempre di GPU, Snapdragon promette prestazioni superiori del 30% e un risparmio energetico pari al 25% in più in confronto al suo predecessore. I dati ufficiali, ovviamente, sono ancora sotto embargo, e per quelli sarà necessario attendere lo start dell’evento Qualcomm previsto per la mezzanotte di domani (ora italiana).

Ma non è tutto: le diapositive trapelate, infatti, includono anche una panoramica di Snapdragon G3x, il SoC progettato da Qualcomm specificamente per le console di gioco portatili.

Photo credit - VideoCardz.com

Photo credit - VideoCardz.com

Il Developer Kit in questione, progettato in collaborazione con Razer, è dotato di un display OLED HDR a 120Hz e una batteria da ben 6000 mAh. La console si presenta come il dispositivo ideale per lo streaming di giochi, supportando Xbox Game Cloud, lo streaming dalla console locale e persino i PC.