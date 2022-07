Consumi bassissimi, prestazioni rivoluzionarie e design elegante e innovativo. Queste le tre caratteristiche principali delle nuove piattaforme per gli indossabili Snapdragon W5+ Gen 1 e Snapdragon W5 Gen 1, pensate per permettere ai produttori di scalare, differenziarsi e sviluppare più rapidamente i loro prodotti nel settore degli smartwatch/smartband.

I primi ad annunciare nuovi modelli di smartwatch basati su queste piattaforme sono Oppo e Mobvoi, con ben 25 progetti in fase di sviluppo in tutti i segmenti. La piattaforma di punta Snapdragon W5+, basata su un’architettura ibrida, è composta da un SoC a 4 nm e da un co-processore altamente integrato a 22 nm. Sono incorporate la nuova architettura Bluetooth 5.3 a bassissimo consumo, le isole per Wi-Fi, GNSS e audio e gli stati a basso consumo come Deep Sleep e Hibernate.

In termini di prestazioni e funzionalità, SDW5+ è potente il doppio. Le dimensioni, al contrario, diminuiscono del 30% (rispetto sempre alla generazione precedente), il che consente ai produttori di offrire le esperienze differenziate richieste dal mercato.

La serie OPPO Watch 3 verrà lanciata ad agosto: “Essendo il primo smartwatch alimentato dalla piattaforma indossabile Snapdragon W5, delizierà i nostri utenti con prestazioni migliori”, promette Franco Li, OPPO Associate Vice President, President of IoT Business.

I nuovi TicWatch by Mobvoi, invece, usciranno questo autunno: “Mobvoi ha collaborato con Qualcomm Technologies negli ultimi anni per lanciare una serie di smartwatch TicWatch basati sulle piattaforme Snapdragon Wear”, ha dichiarato Zhifei Li, CEO di Mobvoi. “Il nostro team è entusiasta delle caratteristiche differenziate della nuova piattaforma indossabile Snapdragon W5+ e ha lavorato a stretto contatto con il team di Qualcomm Technologies per dare vita a queste innovazioni nel nostro smartwatch di punta TicWatch di prossima generazione. Siamo ansiosi di lanciare la nostra ultima offerta questo autunno e siamo entusiasti di essere i primi smartwatch basati sulla piattaforma indossabile Snapdragon W5+ Gen1”.

Qualcomm Technologies ha inoltre annunciato due progetti di riferimento di Compal e Pegatron, che illustrano le capacità della piattaforma e la collaborazione con i partner dell’ecosistema, aiutando i clienti a sviluppare più rapidamente i prodotti.