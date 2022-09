Con un breve comunicato sulla propria pagina twitter, Xiaomi ha fatto sapere che presto presenterà la sua prossima linea di punta: la 12T

Non dovremo attendere molto prima che il noto brand di telefonia mostri al grande pubblico quella che sarà la nuova serie top gamma della sua produzione: è infatti stato annunciato che un evento ”rivelazione” si terrà il 4 ottobre sulle sue piattaforme social.

A distanza di circa un anno dal lancio della serie 11T potremo vedere in diretta i due smartphone che costituiranno questa nuova linea di produzione: Xiaomi 12T and 12T Pro.

L’azienda ha anche accennato a un “leading imaging system” riferendosi, con buone probabilità, alla camera da 200MP di cui si era già vociferato in passato e di cui si sono viste alcune immagini.

In effetti l’hashtag utilizzato (#MakeMomentsMega) farebbe pensare che la fotocamera sia uno degli elementi su cui Xiaomi punti particolarmente.

Tali supposizioni sarebbero confermate da alcune indiscrezioni recentemente trapelate, secondo le quali il modello PRO sarebbe caratterizzato, per l’appunto, da una fotocamera da 200MP, mentre il modello base dovrebbe montare una camera con un sensore da “soli” 108MP. A queste si dovrebbero accompagnare una lente ultrawide da 8MP e un sensore macro da 2MP.

Andando oltre, la serie 12T dovrebbe essere “mossa” da un chipset Qualcomm’s Snapdragon 8+ Gen 1, avere 12GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna e uno schermo AMOLED 120Hz da 6,6″. Il tutto tenuto attivo da una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 120W.

Noi di Tom’s Hardware seguiremo in diretta l’evento di presentazione direttamente da Monaco e vi aggiorneremo in tempo reale su quelli che saranno gli annunci di Xiaomi sulla loro nuova linea top gamma.

Nel frattempo, in attesa che venga presentato il nuovo “re sulla collina”, se volete conoscere meglio i modelli della casa di produzione cinese vi rimandiamo alla nostra guida sui migliori modelli Xiaomi del 2022.