Chi è alla ricerca del miglior smartphone sulla piazza, probabilmente sa già che dovrà orientarsi verso un iPhone 14 Pro Max. D’altra parte, però, chi è intenzionato a comprarlo sa che, in Italia, dovrà spendere almeno 1.489 euro per la versione a 128GB fino ad arrivare a 2.139 euro per la versione a 1TB.

Parlando invece di dollari, ecco che i nostri amici americani dovranno spendere 1.099 dollari per la versione a 128GB fino ad arrivare a 1.599 dollari per la versione più grande a 1TB. Dato che stiamo parlando di cifre, andiamo subito a scoprire quanto costa a Apple produrne uno e calcolare quindi il guadagno che la gigantesca azienda di Cupertino ricava dalla vendita di un singolo pezzo.

Secondo una ricerca fatta da Counterpoint Research, Apple spende circa 464 dollari per produrre un iPhone 14 Pro Max, meno della metà del prezzo finale di vendita. Questo costo (ovvero i 464 dollari) viene definito BoM (bill of materials) e include tutti i materiali che servono all’effettiva realizzazione dello smartphone. Counterpoint, ha anche aggiunto che circa il 22% di questa cifra è dovuta alla realizzazione del potentissimo chip A16 Bionic e tutti i materiali annessi.

Bisogna anche considerare, però, che il BoM non rappresenta la spesa totale che affronta Apple per dare in mano all’utente finale il suo bellissimo smartphone. Infatti, il BoM non include, ad esempio, l’imballaggio, le spese di spedizione e nemmeno la ricerca e sviluppo.

Alla fine dei conti, Apple ovviamente ci guadagna un bel po’ sulla vendita del singolo prodotto. La cifra di 464 dollari rimane comunque molto interessante, perché risulta essere di 3,7% più alta rispetto al costo di produzione dello smartphone di generazione precedente, ovvero dell’iPhone 13 Pro Max. Questo spiega perché i prezzi degli iPhone all’infuori degli Stati Uniti, stiano continuamente salendo e c’è ogni ragione per pensare che il prossimo in arrivo, vale a dire iPhone 15, abbia un costo ancora maggiore.