Secondo varie indiscrezioni, Samsung presenterà al pubblico la nuova serie Samsung Galaxy S23 nel mese di febbraio. I nuovi flagship, sempre secondo i rumor, avranno un design abbastanza rinnovato, un hardware performante e un comparto fotografico migliorato. La notizia positiva che circola è che Samsung dovrebbe mantenere gli stessi prezzi sui nuovi Galaxy S23 rispetto alla serie precedente.

In un nostro recente articolo vi abbiamo parlato di come Samsung, in genere, abbia un buon margine di profitto sui suoi dispositivi. Con la nuova serie Galaxy S23, però, il colosso coreano potrebbe avere un margino di profitto più basso anche con gli stessi prezzi dei dispositivi attuali, questo è dovuto ad un aumento dei prezzi dei componenti.

Secondo un rapporto del media coreano Maekyung, le entrate della divisione MX di Samsung sono passate da 28,42 trilioni di Won nel secondo trimestre del 2022 a 32,21 trilioni di Won nel terzo trimestre dello stesso anno, in percentuale un aumento del 13,3%. Nonostante ciò, l’utile operativo è sceso da 3,36 trilioni a 3,23 trilioni di Won dal secondo al terzo trimestre del 2022, ovvero un calo del 3,6%. Se da un lato Samsung ha beneficiato di maggiori vendite soprattutto nella fascia premium dei dispositivi come Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip 4, dall’altro questo guadagno è stato compromesso dai prezzi più elevate dei componenti elettronici. La serie Galaxy S23 subirà lo stesso effetto per Samsung.

Come anticipato, quindi, i Samsung Galaxy S23 dovrebbero avere caratteristiche hardware nuove, più potenti e più costose con un prezzo di vendita finale uguale ai Galaxy S22. Si parla di un chip Snapdragon 8 Gen 2 overclockato rispetto al normale e al quale è proprio la stessa Samsung a lavorarci. Non mancano le indiscrezioni su fotocamera migliorata da 200 MP, un nuovo display AMOLED, memorie UFS 4.0 e la RAM LPDDR5X ed un presunto sistema di comunicazione satellitare.

Nonostante l’hardware più costoso, aumentare i prezzi dei dispositivi in un periodo di inflazione potrebbe essere un’arma a doppio taglio, questo Samsung lo sa bene. Per cui supponendo che l’azienda coreana mantenga i prezzi dello scorso anno possiamo dire che Galaxy S23 verrà proposto a partire da 879 euro, Galaxy S23+ da 1.079 euro e Galaxy S23 Ultra da 1.279 euro. Cosa ne pensate? Vi farebbe piacere se Samsung non aumentassi i prezzi dei prossimi top di gamma? Fatecelo sapere nei commenti.